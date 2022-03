Leipzig: Stiftung Friedliche Revolution schreibt an Bürgermeister Klitschko

Leipzig

In einem offenen Brief hat die Stiftung Friedliche Revolution aus Leipzig dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ihre uneingeschränkte Solidarität versichert – wegen des völkerrechtswidrigen und menschenrechtswidrigen Angriffskriegs durch Russlands Machthaber Wladimir Putin. Stiftungssprecher Michael Kölsch erklärte, Putins Aggression richte sich zwar „in erster Linie gegen die junge Demokratie in Ihrem Land, für die auf dem Maidan so viele Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Leben gegeben haben“. Putin greife aber „auch unsere freiheitlich demokratische Grundordnung hier in Deutschland an“, betonte Kölsch.

Prophetische Worte

Der Stiftungssprecher erinnert in dem Schreiben auch an die traditionelle Rede zur Demokratie, die Klitschko am 9. Oktober vergangenen Jahres in der Nikolaikirche gehalten hatte. „Ihre eindrückliche Mahnung, für die Demokratie müsse man kämpfen, sie sei kein Naturgesetz und daher stetig zu verteidigen, ist bei den Menschen in unserer Stadt sehr gut angekommen. Vielen wird erst jetzt bewusst, wie prophetisch Ihre Worte damals waren.“ Man wisse uneingeschränkt zu schätzen, was Klitschko mit seiner Haltung für die Demokratie und für den gemeinsamen Wertekonsens in Deutschland und Europa leiste.

Flüchtende werden mit offenen Armen empfangen

„Der barbarische Bruderkrieg, mit welchem Wladimir Putin Ihr Land überzieht, macht uns fassungslos und erfüllt uns mit großer Sorge“, so Kölsch. „Wir trauern mit Ihnen um die Toten und wünschen Ihnen, Ihrer Stadt und Ihrem Land in solidarischer Verbundenheit von Herzen, dass dieser Krieg alsbald ein Ende findet.“ Man stehe fest an Klitschkos Seite und werde nach Kräften helfen, Leipzig werde Flüchtende aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen. „Bitte zögern Sie nicht, uns konkrete Wünsche, die Sie haben, zu übermitteln“, so Kölsch.

