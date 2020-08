Leipzig: Stiftung Kinderklinik hilft Eltern schwer kranker Kinder

Wenn das Kind schwer krank wird, ist das für Eltern eine extreme Belastung. Ihnen muss geholfen werden, doch die Krankenkassen kommen dafür nicht auf. In Leipzig kommt an dieser Stelle die Stiftung Kinderklinik ins Spiel. Wie genau werden die Eltern unterstützt? Ein Überblick.

Drei junge Patienten beim Spielen in einer Kinderkrebsklinik. Wenn Kinder schwer krank werden, stellt das auch für die Eltern eine extreme Belastung dar. An dieser Stelle setzt die Stiftung Kinderklinik in Leipzig an. Quelle: dpa (Symbolbild)