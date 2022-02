Leipzig

In der Vorstandsetage der Leipzig-Stiftung gibt es Ärger. Der Vorsitzende, Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU), hat das Handtuch geworfen. „Ich bin zurückgetreten, weil wir im Vorstand einen seit längerem schwelenden Streit darüber haben, wie man so einen Stiftungsvorstand führt“, sagt Bonew. Drei Jahre lang habe er mit sich gerungen, ob er den Vorsitz behalten solle, erklärt Bonew. Finaler Anlass zum Rücktritt sei ein vorgesehener Vertrag für Christoph von Berg gewesen, ebenfalls Vorstandsmitglied und zugleich Geschäftsführer der Stiftung.

Der Leipziger Anwalt sollte mit der Baubegleitung zur Sanierung von drei stiftungseigenen Häusern in der Arndtstraße extra beauftragt werden. Dabei sollte es laut Bild-Zeitung um rund 40.000 Euro gehen – eine Summe, die die Stiftung allerdings nicht bestätigt: Über eine Summe oder sonstige Vertragseinzelheiten sei noch nicht gesprochen worden, so die nunmehr amtierende Vorsitzende Marion Eckertz-Höfer.

In der Arndtstraße 45/47/49 werden drei stiftungseigene Häuser saniert. An einem Auftrag dazu stieß sich der Vorstandsvorsitzende. Quelle: André Kempner

„Vorstandssitzung abrupt verlassen“

Bonew kritisierte nach eigenen Worten fehlende Vergleichsangebote sowie fehlende Aufgabenstellung und Leistungsbeschreibung bei diesem Auftrag. Eckertz-Höfer entgegnet, Bonew habe in der konkreten Sitzung zum Thema gar keine inhaltlichen Einwände vorgebracht. Der damalige Stiftungschef sei jedoch dagegen gewesen, das Thema überhaupt zu besprechen, „weil er es nicht selbst auf die Tagesordnung gesetzt hatte“. Die anderen Vorstandsmitglieder hätten hingegen erklärt, dass „selbstverständlich ein solcher projektbezogener Vertrag Gegenstand der Tagesordnung sein dürfe“. Darauf habe Bonew die Online-Sitzung des Vorstands abrupt verlassen.

Kurz darauf dann sein Rücktritt vom Chefposten. Aus seiner Sicht steht der Vorgang für das, was schief läuft im Vorstand: Er erwarte, dass er sich im Vorfeld ausreichend mit vorgesehenen Beschlüssen befassen könne. Es könne nur abgestimmt werden über das, was auf der Tagesordnung stand. Die Stiftung müsse geleitet werden wie ein städtisches Gremium. „Dafür gibt es in dem Vorstand keine Mehrheit – und daraus habe ich die Konsequenz gezogen.“ Der verbliebene Vorstand wolle sich nun mit dem Vertrag für die Baubegleitung in der Arndtstraße befassen, sobald ein Entwurf dazu vorliegt, so Eckertz-Höfer.

Stiftungsrat setzt auf Kontrolle durch Wirtschaftsprüfer

Aber was ist mit Bonews Kritik an der Vergabe ohne weitere Angebote? Bei dem kritisierten Auftrag gehe es um Bauherren-Tätigkeiten – Aufgaben also, die dem fünfköpfigen Vorstand als Bauherr obliegen und die man nicht in Gänze einem Dritten übertragen könne, konstatiert Marion Eckertz-Höfer. Während der millionenschweren Sanierung von Häusern seien immer wieder nicht vorhersehbare Fragen zu klären, so die frühere Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts. „Den vielfachen, durchaus wechselnden Anforderungen der städtischen Bauverwaltung muss ad hoc Rechnung getragen werden“, erklärt Eckertz-Höfer. „Es geht um schnelle Entscheidungen an der Baustelle, Verhandlungen mit Ämtern, Notaren und Bauausführenden sowie um Koordinierungsmaßnahmen aller Art.“

Ehrenamtlich sei das kaum zu stemmen, und die Vergütung des Geschäftsführers (knapp 18.000 Euro brutto im Jahr) „orientierte sich an einer Arbeitsleistung von nur wenigen Stunden in der Woche und entsprach mehr einer Aufwandsentschädigung als einer marktgerechten Vergütung“, so Marion Eckertz-Höfer. Katharina Krefft steht an der Spitze des Aufsichtsgremiums – dem Stiftungsrat. Auch für die Grünen-Stadträtin sieht die Angelegenheit zurzeit nicht problematisch aus. Die Baubegleitung durch Christoph von Berg sei nach Lage der Dinge wirtschaftlich. Dennoch sagt die Stiftungsratsvorsitzende mit Blick auf Bonews Kritik: „Das muss transparent geprüft werden mit einem Schwerpunkt durch den Wirtschaftsprüfer.“

„Große Detailkenntnisse“

Bleibt die Frage, ob es statthaft ist, wenn die Stiftung einen Auftrag an ein Mitglied des eigenen Vorstands vergibt – wie im Fall der Baubegleitung für die Arndtstraße. Krefft meint, das könne man auch positiv sehen: „Herr von Berg ist am intensivsten mit den Stiftungsprojekten betraut – auch in der Arndtstraße verfügt er über große Detailkenntnisse.“ In Summe, sagt Krefft, habe sie keine Grundzweifel. „Herr von Berg kniet sich unglaublich rein in die Stiftung und arbeitet sehr engagiert.“ Selbst Bonew, der nur den Vorsitz abgegeben hat und weiter im Vorstand sitzt, sieht in der internen Vergabe kein generelles Problem: „Es gibt da kein ,richtig’ und kein ,falsch’. Am Ende kann es durchaus günstiger sein, Herrn von Berg zu beauftragen, der seit mehr als 20 Jahren für die Stiftung arbeitet“, räumt Bonew ein und nennt beispielhaft das größte Bauprojekt in Schönefeld, wo in einem neuen Quartier 142 Wohnungen entstehen. Nur den vorgesehenen Baubegleitungsauftrag für die Arndtstraße – den sieht Bonew eben sehr viel kritischer.

Die Leipzig-Stiftung Die Leipzig-Stiftung hieß bis 2011 „Bürgerstiftung Leipzig“. Sie ist aus der ehemaligen Sammelstiftung der Stadt Leipzig entstanden, die sich aus 144 Einzelstiftungen zusammensetzte, deren einzelne Gründungen bis 1799 zurückreichen und die alleine nicht lebensfähig gewesen wären. Die Leipzig-Stiftung verfügt über Häuser und Finanzen, die Bürgerinnen und Bürger ihr einst vermachten. Zinsen und Erträge fließen in wohltätige Zwecke. Besonderheit ist das Eigentum an vielen Immobilien, das auch in Zeiten niedriger Zinsen eine umfangreiche Unterstützung von Projekten ermöglicht. Das Stiftungsvermögen wird derzeit mit rund 15 Millionen Euro bewertet. Gefördert werden Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, Denkmal- und Wohlfahrtspflege, Wissenschaft, Forschung, Bildung und Erziehung, Naturschutz, Landschaftspflege und bürgerschaftliches Engagement. Der Stiftungsvorstand besteht laut Satzung aus Finanzbürgermeister, Sozialbürgermeister sowie drei weiteren Vorstandsmitgliedern, die vom Oberbürgermeister bestellt werden. Christoph von Berg wurde nach Angaben der Stiftung Anfang der 2000er-Jahre durch den damaligen Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee (SPD) in das Leitungsgremium berufen. Seit 2012 erhält er als geschäftsführender Vorstand eine jährliche Grundvergütung von knapp 18 000 Euro – projektbezogen kann er eine weitere Aufwandsentschädigung erhalten, wenn er konkret beauftragt wurde. „Von der Bilanzsumme und vom Arbeitsaufwand her handelt es sich um ein mittelständisches Unternehmen, in dem zur Bildung und zum Erhalt des Stiftungsvermögens fortlaufend unternehmerische Entscheidungen getroffen werden müssen“, sagt die amtierende Stiftungschefin Marion Eckertz-Höfer. „Geschäftsführende Vorstandsmitglieder sind bei einer Stiftung dieser Größenordnung üblich.“ Zweites Gremium neben dem Vorstand ist der Stiftungsrat als Aufsichtsorgan. Er besteht aus sieben Mitgliedern, von denen vier der Stadtrat und drei der Oberbürgermeister benennt.

Christoph von Berg verwies auf LVZ-Anfrage zum Thema an die amtierende Vorstandsvorsitzende Eckertz-Höfer. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wollte sich zum Thema nicht äußern; es handele sich um eine „nicht-städtische Stiftung“.

