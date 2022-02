Leipzig

An der Spitze der Leipzig-Stiftung grummelt es. Der Vorstandsvorsitzende hat hingeschmissen. Weil er eine andere Vorstellung von der Leitung des Gremiums und Bauchschmerzen mit einer geplanten Auftragsvergabe an ein anderes Mitglied des Vorstands hat – so die Version des zurückgetretenen Torsten Bonew. Es sieht zurzeit nicht danach aus, dass an der Vorstandsarbeit oder an der Arbeit des Geschäftsführers Christoph von Berg irgendetwas anrüchig wäre. Damit wäre die Sache – bis zum Beweis des Gegenteils – eigentlich erledigt. Das Problem ist ein anderes.

Leipzig-Stiftung ist eine Hausnummer

Wer hat, abgesehen von einschlägig interessierten Kreisen oder von dankbaren Empfängern, in den vergangenen Jahren irgendetwas von dieser Stiftung gehört? Von den vielen unterstützten Projekten? Man muss schon selber suchen, um etwas darüber zu finden. Ferienspiele im Verein Haus Steinstraße, das Langzeittheaterprojekt Adolf Südknecht, das Kulturfestival der Sinti und Roma, der Verein Musica Nova, ein Tschechien-Ferienlager der August-Bebel-Grundschule – das sind nur einige Beispiele.

Die Leipzig-Stiftung ist nicht irgendein Verein, sie ist eine Hausnummer – aber eine trotz ihrer Größe weitgehend unbekannte. Da fallen negative Nachrichten umso mehr ins Gewicht. Die Stiftung sollte ihre Arbeit insgesamt transparenter machen und viel mehr die Öffentlichkeit suchen.

Von Björn Meine