Leipzig

Es wäre ein echter Coup, wenn sich der „zeitweilig beratende Ausschuss Verkehr und Mobilität“ mit diesem Antrag durchsetzt. Voraussichtlich schon im September soll die Entscheidung fallen. Und die Chancen für einen Erfolg stehen gar nicht schlecht, glaubt Stadtrat Sven Morlok ( FDP), der diesen zeitweiligen Ausschuss leitet.

Direkte Anschlüsse an die S-Bahn

An drei Trassen könnte Leipzigs Straßenbahnnetz deutlich wachsen und zugleich direkte Anschlüsse zur höchst erfolgreichen S-Bahn erhalten. Die Vorschläge sind nicht völlig neu, tauchten zum Beispiel schon mal in der „zweiten Fortschreibung“ des Leipziger Nahverkehrsplans auf. Doch weil sie dort nur einige Ideen unter sehr vielen Ideen ohne konkrete Zeitschiene waren, nahm davon kaum jemand Notiz.

Anzeige

Diese drei Streckenverlängerungen für das Leipziger Straßenbahnnetz sollen jetzt vordringlich geprüft werden. Das schlägt der zeitweilige Verkehrsausschusses des Stadtrates vor. Quelle: Patrick Moye

Weitere LVZ+ Artikel

Das ändert sich nun gerade. Am 1. Juli wurde der Antrag des Ausschusses veröffentlicht. Selbigen hatte der Stadtrat extra eingerichtet, um einen neuen Rahmenplan zur Umsetzung der „Mobilitätsstrategie 2030“ zügig zum Leben zu erwecken. Wie berichtet, liegt der Entwurf des Rahmenplans ebenfalls seit wenigen Tagen vor. Er fasst erstmals alle möglichen Einzelkonzepte zu Verkehrs- und Umweltthemen zu einem Gesamtkonzept zusammen.

„Ohne Ziel lässt sich schlecht planen.“

Über die genaue Prioritätensetzung, was wann gebaut wird, soll der Stadtrat aber erst nach einer umfassenden Bürgerbeteiligung im kommenden Jahr beschließen. Aus Sicht des Ausschusses geht das in Ordnung. Jedoch gebe es seit Jahren viel zu wenige Planungen für konkrete Verkehrsbaumaßnahmen. Einerseits fehlte dafür Personal im Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA). „Andererseits hatte Leipzig bis zum Herbst 2018 – als das Nachhaltigkeitsszenario beschlossen wurde – ja nicht mal ein Ziel, wo die Reise hingehen soll“, sagt Morlok. „Ohne Ziel lässt sich schlecht planen.“

15 Millionen Euro in Extra-Topf

In harten, aber guten Diskussionen mit dem VTA, verschiedenen Dezernaten und Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) habe der zeitweilige Ausschuss unter anderem schon erreicht, dass die Kommune die Mitarbeiterzahl im VTA 2021 weiter aufstocken will und außerdem 15 Millionen Euro in einem Sondertopf nur für Verkehrsplanungen bereitstellt. Dieser Topf falle nicht unter eventuelle Haushaltssperren infolge der Corona-Krise. „Die Defizite bei den Verkehrsplanungen sollen damit spätestens 2022 ausgebügelt sein. Wir müssen etwas auf den Tisch legen können, wenn Bund und Land neue Konjunkturprogramme zum Ausbau der Infrastruktur beschließen.“

Zeitschiene: mindestens acht Jahre

Auch für die Umsetzung der hiesigen „Mobilitätsstrategie 2030“ dränge die Zeit, so Morlok weiter. „Wer heute mit Untersuchungen für eine neue Straßenbahn-Trasse beginnt, kann diese bei all den Vorschriften bis hin zur Umweltverträglichkeitsprüfung frühestens in acht Jahren in Betrieb nehmen. Das aber nur, wenn dabei alles optimal läuft.“

Genau deshalb sei es so wichtig, einige Streckenerweiterungen nun mit Vorrang zu prüfen. Laut dem neuen Antrag des Ausschusses soll die Stadtverwaltung dem Stadtrat bis September eine Vorlage zur „Netzerweiterung Straßenbahn“ übergeben und dabei insbesondere die folgenden Projekte beachten.

1) Südsehne: Mit den begleitenden Einbindungstrassen könnte das Großvorhaben eine echte Entlastung für die Innenstadt und den am stärksten belasteten Verkehrsknoten am Hauptbahnhof bringen. Dabei würde von der Prager Straße (am Technischen Rathaus) ein neues Straßenbahngleis nach Westen gezogen: durch die Semmelweis-, Kurt-Eisner-Straße und den Schleußiger Weg. Oft gibt es dort schon breite Mittelstreifen zwischen den Autofahrspuren. Sie werden in der Kurt-Eisner-Straße jedoch als Auto-Parkplätze genutzt. Auf der Semmelweisbrücke ließe sich ein direkter Umstieg zum S-Bahn-Haltepunkt „ MDR“ einrichten. Im Zuge der Antonienstraße gibt es schon eine Gleistrasse, die jedoch hinter der Antonienbrücke nach Süden abbiegt. Dort soll die Straßenbahn in Zukunft weiter geradeaus bis zur Brünner Straße fahren, um sich in der Brünner Straße nach Süden (zur Ratzelstraße) und Norden (zur Lützner Straße) aufzuteilen – möglichst mit direktem Umstieg am S-Bahn-Haltepunkt „Grünauer Allee“.

2) Wahren Link: In der Georg-Schumann-Straße wird an der Endstelle der Linie 10 das Straßenbahngleis bis zum S-Bahnhof „Wahren“ verlängert. Der Trassenverlauf dafür ist noch unklar, die Linkelstraße nicht zwingend gesetzt. Zugleich soll eine Anbindung für den Autoverkehr im Zuge der Planungen für den Mittleren Ring geprüft werden.

3) Thekla Süd: Dieses Projekt könnte unmittelbar an den einzigen Trassen-Neubau anschließen, der bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) schon feststeht. Bekanntlich soll dabei das Straßenbahngleis in Mockau von der Kieler Straße verlegt werden in die Mockauer und Tauchaer Straße. Auch vier neue Haltestellen bis zum Endpunkt der Linie 9 in Thekla sind vorgesehen. Allerdings lässt die Umsetzung auf sich warten. Laut LVB beginnen die Arbeiten nun wahrscheinlich 2021.

Der Verkehrsausschuss schlägt jetzt eine Verlängerung der Linie 9 um etwa einen Kilometer vor. An der Endstelle in Thekla soll ein neues Gleis durch die Tauchaer, Rostocker und Teslastraße zum Technischen Zentrum Heiterblick der LVB geschlagen werden – mit direkter Umsteigemöglichkeit an der S-Bahn-Station „Heiterblick“ und eventueller Anbindung zur Torgauer Straße.

Von Jens Rometsch