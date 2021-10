Leipzig: Straßenbahnstrecke Mockau-Nord verzögert sich erneut um Jahre

Leipzig

Der Neubau der Straßenbahntrasse Mockauer Straße/Tauchaer Straße rückt offenbar noch weiter in die Ferne. Das Projekt sollte ursprünglich schon im Jahr 2020 starten, wurde aber vor zwei Jahren auf 2023 verschoben. Jetzt nennt die Stadt einen Zeitraum „ab 2026“.

Projekt schon zu DDR-Zeiten geplant

Eigentlich läuft das Trauerspiel sogar noch länger: Als vor mehr als 40 Jahren die Plattenbau-Siedlung Mockau-Nord entstand, war diese Straßenbahn-Anbindung in den Plänen bereits enthalten. Seitdem wird der Trassenkorridor für die 1200 Meter lange Neubaustrecke vorgehalten und der verschlissene Gleisstrang in der Kieler Straße nur noch notdürftig geflickt. Denn er soll zurückgebaut werden, sobald die neue Trasse steht.

Deshalb war in Leipzig die Freude zunächst groß, als die Kommune im August 2016 die Baupläne aufgriff und ankündigte, die benötigten kompletten Planunterlagen bis Ende 2017 zu erstellen. Im Jahr 2018 werde dann das Planfeststellungsverfahren in der Landesdirektion anlaufen, hieß es damals. Und 2019 sollten die Arbeiten ausgeschrieben werden. Bereits 2022 sollten auf den neuen Gleisen die Trams rollen.

Rathaus denkt neu nach

Doch nach diesen Ankündigungen geschah – nichts. Als die LVZ im Jahr 2019 im Rathaus nachhakte, hieß es, die Pläne würden überarbeitet. Denn die zunächst favorisierte Vorzugsvariante stelle „keine allseits zufriedenstellende und funktionsfähige Lösung“ mehr dar. Mockaus Potenziale würden nicht optimal erschlossen und es würden zu große Verkehrsrisiken entstehen. Wegen der notwendigen Überarbeitung könnten die kompletten Planungsunterlagen frühestens im Jahr 2020 vorliegen – also rund drei Jahren später als geplant. Das offizielle Planfeststellungsverfahren würde sogar erst 2021 laufen, die geplante Ausschreibung vielleicht erst im Jahr 2022 erfolgen. Starten würden die Bauarbeiten dann voraussichtlich im Jahr 2023 – und die ersten Bahnen etwa 2025 rollen.

Inzwischen ist klar: Auch das wird nicht stattfinden. Die Stadt verkündet auf ihrer Internetseite, dass nach gegenwärtigem Stand „ab dem Jahr 2026 mit dem Bau einer Straßenbahn-Neubaustrecke im Zuge der Mockauer Straße und Tauchaer Straße begonnen werden“ könne – also noch einmal drei bis vier Jahre später als zuletzt geplant.

Trasse rückt in Fahrbahnmitte

Allerdings wurden die Baupläne inzwischen auch deutlich geändert: Die neuen Bahngleise sollen jetzt „mittig“ im Straßenquerschnitt liegen, an beiden Seiten dann die Richtungsfahrbahnen der Autos verlaufen. Auch Radverkehrsanlagen, Straßenbäume, Parkplätze und Gehwege wurden neu eingeordnet; der in der Mitte liegende separierte Bahnkörper werde überwiegend mit einem Rasengleisbett ausgestattet, das den Straßenbahnlärm auf ein Minimum reduziert, heißt es. Barrierefrei ausgebaute Haltestellen sind in Höhe des Mockau-Centers, an der Komarowstraße sowie zwischen der Simon-Bolivar- und der Stralsunder Straße vorgesehen.

„Für die Planung der Straßenbahn-Neubaustrecke Mockauer Straße/Tauchaer Straße mussten veränderte städtebauliche Rahmenbedingungen mit einbezogen werden“, erläutert ein Sprecher des städtischen Verkehrs- und Tiefbauamtes am Dienstag auf LVZ-Anfrage. „Konkret entsteht zur Zeit ein städtebauliches Konzept für Mockau, das unter anderem Standorte für Schulneubauten und Kindertageseinrichtungen vorsieht. Diese notwendigen Änderungen an der Planung bringen leider eine nicht unerhebliche Verzögerung mit sich.“ Aktuell angestrebt werde, die Vorplanung „zum Ende 2021/Anfang 2022 den Fachämtern zur Stellungnahme vorzulegen mit dem Ziel, diese Vorplanung etwa Mitte des Jahres 2022 durch die Ratsversammlung bestätigen zu lassen“.

Stadt- und Wasserwerke bauen mit

Verbunden mit der Straßenbahn-Neubaustrecke sind auch umfangreiche Veränderungen und Erneuerungen der Medien, sodass das jetzt beabsichtigte Vorhaben gemeinsam von der Stadt, den Leipziger Verkehrsbetrieben, den Stadtwerken und den Wasserwerken umgesetzt werden muss. Nach aktuellem Stand sollen nun bis 2024 die Planungsunterlagen für die Entwurfsplanung erarbeitet werden. Im selben Jahr soll das offizielle Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Leipzig beginnen. Ein Baubeginn sei dann „ab 2026“ möglich, verlautet aus dem Rathaus.

Von Andreas Tappert