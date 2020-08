Leipzig: Streit über Wahl des Migrantenbeirats – Ex-Vorsitzender startet Petition

Leipzig

In einer vergangene Woche in Umlauf gebrachten Petition fordern Zugehörige des Leipziger Migrantenbeirats, dass dessen externe Mitglieder künftig ausschließlich von Leipzigs Migranten gewählt und legitimiert werden. Das Schreiben läuft allerdings einer Einigung zuwider, die die Stadtverwaltung mit dem Vorsitzenden des Beirats Anfang Juli getroffen hat.

Die Diskussion um die Ausgestaltung des Wahlverfahrens existiert mit Unterbrechungen seit 2014. Der Beirat setzt sich bislang aus sechs Mitgliedern aus den Fraktionen sowie 16 Migrantinnen und Migranten zusammen, benannt vom Stadtrat. Das hält der Initiator der Petition, Hassan Zeinel Abidine, ehemaliger Vorsitzender und heute einfaches Mitglied des Migrantenbeirats, „für einen undemokratischen Vorgang“.

Hörning verweist auf Konsens

Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD) respektiert das Recht, eine Beschwerde zu starten, verweist aber auf zwei Punkte: zum einen den Konsens, der auf der Sondersitzung mit dem Beirat geschlossen wurde; zum anderen auf die Tatsache, dass der Wunsch, alle Mitglieder direkt wählen zu lassen, wegen rechtlicher Vorgaben der Sächsischen Gemeindeordnung nicht umsetzbar ist. Sie besagt unter anderem, dass Beiräte nur vom Stadtrat bestimmt werden können – der wiederum durch das Votum der Bevölkerung dazu legitimiert ist.

Der gefasste Kompromiss sieht nun unter anderem vor, dass per Online-Wahl künftig zehn statt sechs ausländische Mitglieder benannt werden können. Außerdem können sich ausländische Personen bewerben, auch wenn sie sich nicht als Kandidat für das Online-Votum aufstellen lassen wollen. „Damit wird eine Demokratielücke geschlossen“, so Hörning, dem eine Stärkung des Beirats wichtig ist. „Dazu soll aber auch ein hohes Maß an Motivation, Qualifikation und Heterogenität gewährleistet werden.“

Vorlage geht ins Verfahren

Diesem Kombinationsmodell stimmte die Mehrheit des Migrationsbeirats unter Vorsitz von Kanwaljit Singh Sethi zu. Die Vorlage dazu soll ins Ratsverfahren gegeben werden. Hassan Zeinel Abidine ist damit jedoch nicht einverstanden – und startete die Petition. „Die Spaltung der Migrant*innen, in die, die wählen und die, die ernannt werden, tragen wir nicht mit“, heißt es darin.

Von Mark Daniel