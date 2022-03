Offener Brief zur Verkehrspolitik - Handwerker fühlen sich in Leipzig nicht mehr willkommen – was die Stadt dazu sagt

Nach der Einrichtung eines neuen Radstreifens auf dem Ring wachsen in Leipzig die Zweifel, dass die Stadtspitze Interesse an einer starken Handwerkerschaft hat. Im Rathaus würden die Prioritäten bei der Verkehrspolitik falsch gesetzt, heißt es in einem Offenen Brief. Leipzigs Baubürgermeister weist die Kritik zurück – und spricht von „Sprengkraft“ beim Thema.