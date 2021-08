Leipzig

Die Verkehrssituation in Leipzig spaltet. Fußgänger fühlen sich vom Radfahrer gestört. Autofahrer fluchen über den wachsenden Radverkehr. Und auf den Radwegen steigt die Sorge wegen zu dicht vorbeifahrender Autos. Wie fühlen sich die jeweiligen Verkehrsgruppen? Wer wirft was wem genau vor? Und vor allem: Was muss sich ändern, damit es besser wird? Die LVZ hat sich mit einer Fahrradkurierin, einem Taxifahrer und einem überzeugten Fußgänger an einen Tisch gesetzt. Am Ende einer einstündigen Debatte war viel ausgesprochen. Einiges an Erkenntnis. Aber ein gemeinsamer Nenner...?

Anna Fromm (28) vom Fahrradkollektiv Rush kam auf ihrem Lastenrad zum Termin in der LVZ-Redaktion am Peterssteinweg – „ich bin gut durchgekommen. Die Baustellen haben mich nicht groß tangiert.“ Da ging es Uwe Franz (62) vom Löwen-Taxi mit dem Auto anders – er brauchte durch den frühen Nachmittagsstau etwas länger als normalerweise – „ich bin etwas eher losgefahren.“ Konrad Riedel (72) vom Seniorenbeirat kam zu Fuß und mit dem Bus – „auch ich brauchte länger, weil eine Buslinie wegen einer Baustelle eine Umleitung fahren musste.“ Pünktlich waren sie alle – mehr oder weniger gestresst.

Fühlen Sie sich wohl in der Stadt – zu Fuß, per Fahrrad oder auch im Auto?

Riedel: Ich mache seit über 10 Jahren Seniorensicherheitsberatung. Da fragen wir auch: Wie sicher fühlen Sie sich im Straßenverkehr? Und alle sagen, auf dem Fußweg fühlen wir uns nicht sicher, wegen der Radfahrer. Wenn ich unterwegs bin und Radfahrer auf Fehler anspreche dann werde ich auch schonmal beschimpft. Wenn mal einer zuhört, bekomme ich den Eindruck, dass über die Hälfte gar nicht weiß, was sie darf und was nicht.

Franz: Die permanenten Umleitungen und Baustellen machen das Leben als Taxifahrer schon schwer. Es werden drei Hauptverkehrstrassen gleichzeitig komplett oder teilweise gesperrt. Das ist manchmal kein Vergnügen.

Fromm: Als Fahrradkurierin habe ich schon alles erlebt. Das Problem ist der Platzmangel. Der zwingt auch viele Radfahrende auf die Fußwege, weil sie sich auf schmalen Radwegen nicht sicher fühlen oder weil es gar keine gibt. Und das gefährdet dann die Fußgängerinnen und Fußgänger. Das Auto hat so viel Platz in dieser Stadt und alle anderen müssen sich mit schmalen, kaputten Wegen zufrieden geben.

Zu schmale Radwege, zu schnelle Autos

Gibt es eine exemplarische Gefahrensituation, mit der sie im Alltag immer wieder konfrontiert werden?

Fromm: Ich werde eigentlich jeden Tag zu dicht überholt, weil Autofahrer es besonders eilig haben. Mir wird jeden Tag die Vorfahrt genommen. Ich werde durch Autofahrer gefährdet, auch wenn es viele nicht absichtlich machen.

Woran liegt’s? Es wird ja niemand absichtlich mit dem Auto Radfahrer bedrängen?

Fromm: Wären die Radwege nicht so eng, wäre es nicht so kompliziert. Wir als Radkuriere sind Profis im Überholen. Aber die Autos fahren so schnell, das verstehe ich nicht. Ich freue mich, wenn das Tempo-30-Limit kommt.

Herr Franz, Hand aufs Herz: Wie oft wird unter Taxifahrern über Radfahrerinnen und Radfahrer gesprochen?

Franz: Oft. Der natürliche Feind des Taxifahrers sind die Radfahrer. Es fallen natürlich immer nur die Negativbeispiele auf. Der Radler, der zum Beispiel im Gegenverkehr radelt. Teilweise sieht man sie gar nicht im Spiegel – besonders die „Kampfradler“.

„Natürlicher Feind...“ – starker Tobak. Trifft Sie das, Frau Fromm?

Fromm: Ich glaube, die Mehrheit ist sich bewusst, dass es ein infrastrukturelles Problem ist und nicht an den bösen Fahrradfahrern oder Autofahrern liegt.

Franz: Genau das ist es. Es gibt zu wenig Platz für zu viele Verkehrsformen. Ich stehe immer möglichst nah an der Ampel am Fußweg, damit sich niemand mehr an mir vorbeiquetscht. Das ist auch ein bisschen Selbstbehauptung.

Fußgänger werden nicht beachtet

In den Behörden wird viel darüber gesprochen, wie man wachsenden Verkehr und eine wachsende Bevölkerung unter einen Hut kriegt. Herr Riedel, haben Sie das Gefühl, dass der Fußgänger in der Verkehrsplanung eine ausreichend große Rolle spielt?

Riedel: Absolut nicht. Wir haben 2018 einen Fußverkehrsbeauftragten bekommen, aber kein Konzept. Das ist Nichtbeachtung von Fußgängern. Das kann nicht sein. In der Zeit hatten wir drei Fahrradkonzepte. Die Fußgänger sind ja eigentlich die größte Gruppe.

Frau Fromm freut sich schon auf flächendeckende Tempo-30-Beschränkung. Würden damit auch Fußgänger sicherer leben?

Riedel: Das trifft dann auch Straßenbahn und Bus. Um den 10-Minuten-Rhythmus einzuhalten, bräuchte es bei jeder Linie zwei Fahrzeuge mehr. Das kostet Millionen. Das wird kaum machbar sein. Und die meisten Fahrradunfälle passieren nicht wegen hoher Geschwindigkeit sondern beim Abbiegen oder mit parkenden Autos. Eine Tempo-30-Zone würde an diesem Problem nichts ändern.

Franz: Das ist der Punkt. Die meisten Abbiegeunfälle finden unter 30 km/h statt. 

Verkehrskonzept muss funktionieren

Wie können Verkehrsräume harmonischer gestaltet werden, damit es weniger Probleme gibt?

Franz: Man muss die drei Verkehrsformen strikt voneinander trennen. Da muss man auch Geld in die Hand nehmen.

Fromm: Ich glaube, das hängt davon ab, wer in der Planung sitzt. Wenn dort mehrheitlich Leute sitzen, die Auto fahren, sehen die Städte eben aus, wie sie jetzt aussehen. Man sollte Leute mit rein holen, die das eben selbst praktizieren – und die dürfen nicht die Minderheit sein.

Franz: Man bräuchte dazu allerdings erstmal ein funktionierendes Konzept und klarere Regeln. Man baut Radwege, verpflichtet die Radfahrer aber nicht, darauf zu fahren. Die Autos können sich ja auch nicht aussuchen, ob sie auf der Straße oder auf dem Fußweg fahren. Diese klare Verpflichtung gilt für Radfahrer aber nicht.

Riedel: Die Einstellung der gegenwärtigen Verwaltung ist doch „Verkehr verändern durch Behindern“. Die drei Gruppen muss man gleichberechtigt zusammenführen, man muss einen Mittelweg finden.

Franz: Die Radfahrer werden ja oft weggedrängt. Man macht ein paar Linien auf die Straße und dort müssen sie jetzt fahren. Der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu Radfahrern ist kaum praktikabel. Es gibt viele Straßen, in denen ich dann mit dem Gegenverkehr oder der Straßenbahn kollidiere.

Wird in Leipzig ausreichend kontrolliert?

Franz: Viel zu wenig. In der Jahnallee wurde, seit ich dort wohne, gar nicht kontrolliert. Und wenn es keiner kontrolliert, hält sich keiner daran. Einen Blitzer stellen sie gerne mal irgendwo hin, aber Halte- oder Parkverbote?

Riedel: Durch die Fußgängerzone radeln wirklich viele – da kontrolliert auch kaum einer. Wir haben viele Touristen – und das sind vorwiegend ältere Menschen. Das wirft kein gutes Bild auf die Stadt. Und der Fußgänger wird wieder an die Seite gestellt.

Fromm: Die Fußgängerzone wird vielleicht zu wenig kontrolliert. Aber ich glaube, Fahrräder werden ausreichend kontrolliert. Die Fahrradfahrenden haben keine schweren Unfälle, weil sie keine Reflektoren an den Pedalen haben. Man müsste eher die Fahrradfahrenden so erziehen, dass sie sich zurücknehmen, um nicht so gefährdet zu sein. Aber irgendwo macht Verkehrserziehung gerade nicht so viel Sinn, wenn die Grundvoraussetzung für sicheres Fahrradfahren nicht gegeben ist.

Stichwort Verkehrserziehung. Sind die Angebote dazu ausreichend? Gerade für Kinder?

Fromm: Letztens bin ich mit dem Fahrrad durch eine Kleinstadt in Baden-Württemberg gefahren. Dort gab es einen riesigen Übungsplatz für Fahrradfahrende und Kinder. Wir sind dann auch darüber gefahren und ich fand das total super. Es macht auch Erwachsenen total Spaß.

Riedel: In Leipzig fehlt es aber an Platz dafür. Es müsste ja in der Nähe der Schulen sein.

Weg vom Auto – hin zum ÖPNV

Der Platzmangel scheint das generelle Problem des Verkehrs in Leipzig zu sein.

Fromm: Wir haben viele Parkplätze für Autos, die 90 Prozent der Zeit stehen.

Franz: Die müssen ja 90 Prozent der Zeit irgendwo stehen. Wo sollen Sie denn hin?

Fromm: Der ÖPNV und Fahrradwege müssen super werden und Fußgänger sollen sich wohlfühlen. Dann gibt es weniger Autos und somit weniger belegte Parkplätze.

Riedel: Es gibt viele Menschen, die auf das Auto nicht verzichten können. Ein 75-Jähriger möchte seinen Kasten Wasser bis vor die Haustür fahren und nicht auf das Lastenfahrrad umsteigen. Man muss bei allen Maßnahmen alle Bevölkerungsschichten berücksichtigen. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft – und die hat eben andere Lebensgewohnheiten.

Franz: Wenn wir bei uns in der Zentrale arbeiten, kommen die Kollegen aus Markranstädt, Taucha und Lausen. Die müssen von dort mit dem Auto fahren. Bei Berufen ohne normale Arbeitszeiten ist man auf das Auto angewiesen.

Frau Fromm sagte gerade, Leipzig hätte genügend Parkplätze. Gehen Sie da mit, Herr Franz?

Franz: Vielleicht in der Summe. Aber es gibt Viertel, in denen es viel zu wenige gibt, zum Beispiel in Schleußig. Dort gibt es nicht einmal ein Parkhaus oder eine Tiefgarage.

Glauben Sie, dass Autofahrer in Leipzig ihr Auto stehen lassen, wenn der ÖPNV attraktiver würde?

Franz: Manche sind mit ihrem Auto verheiratet. Für viele gilt der alte Spruch „Alles was länger ist als das Auto, ist Wandern“.

Ein Spruch, der überleitet zur Frage, ob jeder Einzelne auch seine alten Gewohnheiten überdenken müsste, um die Situation zu entschärfen? Weil die Räume für immer mehr Verkehrsteilnehmer immer kleiner werden. Ist da auch mehr Rücksicht gefragt?

Riedel: Ich hab mir zum Beispiel angewöhnt, nach Berlin mit dem Zug zu fahren. Das habe ich viele Jahre mit dem Auto gemacht. Aber ich habe es ausprobiert und es ist so entspannt. Und so würde es vielen Pendlern bestimmt auch ergehen, wenn sie es ausprobieren.

Fromm: Sich vom Auto zu trennen, ist absolut alternativlos. Wir sind gerade in einer Klimakrise und können uns jetzt nicht mehr am Auto festhalten. Natürlich gibt es bestimmte Bereiche, in denen es fortgesetzt wird, vielleicht ohne Verbrennungsmotor. Aber die Städte müssen autofrei werden und auch Privatpersonen müssen darauf kommen, dass es keinen zweiten Planeten gibt. Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist gerade notwendig, aber keine Zukunftsperspektive. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ein Autofahrer Rücksicht auf mich nimmt. Und wenn ich darauf vertraue, werde ich vielleicht überfahren.

