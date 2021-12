Die Feiertage sind da und Sie haben das Rotkraut vergessen? Kein Problem: In Leipzig kann man sich auch über Weihnachten und Silvester mit Lebensmitteln und Getränken eindecken. Hier der Überblick.

