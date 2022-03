Leipzig

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine erreichen Leipzig – egal ob Tag oder Nacht. Nachdem bereits zwei Sonderzüge aus Polen in der Messestadt angekommen waren, hielt in am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr ein dritter im Leipziger Hauptbahnhof. Auch zu dieser Uhrzeit standen engagierte Teams aus Freiwilligen am Bahnsteig, gab es Hilfe beim Aussteigen, Ankommen und Weiterfahren, wurde Verpflegung in Zelten der Johanniter gereicht und eine erste Rast in der Notunterkunft auf der Westseite des Bahnhofs ermöglicht.

Täglich Sonderzüge

In der kommenden Nacht wird es nicht anders sein. Wieder wird ein solcher Zug im Dunkeln die Messestadt aus Richtung Polen erreichen, werden erschöpfte Menschen mit Kindern auf dem Arm und wenigen Koffern aussteigen. Von täglichen Sonderfahrten aus dem bereits mit mehr als 1,8 Millionen Geflüchteten überlasteten Nachbarland ist inzwischen die Rede. Das Team von „Leipzig helps Ukraine“, das die ehrenamtliche Hilfe koordiniert, ging von mehreren Sonderzügen pro Tag aus. Erstmal bis zum Sonntag, dann müsse neu geplant werden.

Viele der Ankommenden wollen trotz tagelanger Odyssee noch weiter zu Verwandten in andere Städte. Viele bleiben aber auch gezielt in Leipzig, obwohl es hier oftmals erst nur in eine Massenunterkunft gehen kann. Hauptsache ankommen, in Sicherheit ausruhen und neu organisieren.

LDS: Geflüchtete wollen bisher eher in den Großstädten bleiben

Laut Regina Kraushaar, Präsidentin der zuständigen Landesdirektion Sachsen (LDS), wird eine Verteilung auf die Landkreise bisher auch eher defensiv angenommen. „Es war für uns sehr überraschend, dass den Vertriebenen angst und bange ist, wenn sie aus einer großen Stadt weg sind, dass sie nicht schnell genug zurück könnten“, so die LDS-Chefin am Donnerstag. Leipzig scheint als sicherer Ort mit schneller Option auf Rückkehrt idealer – auch mit seiner großen ukrainischen Community und den vielen Hilfsangeboten.

Kraushaar will nun zumindest noch gezielter dafür werben, dass die Ankommenden auch in die Sächsische Schweiz, nach Bautzen oder Mittelsachsen weiterfahren. Von 200 möglichen Verlegungen aufs Land seien bisher erst 162 in Anspruch genommen worden. Dabei gebe natürlich auch dort gute Verbindungen „Jede Stadt in Sachsen ist mit öffentlichem Nahverkehr erreichbar“, so Kraushaar.

2500 Plätze in den Erstaufnahmen – Grube-Halle verzögert sich

Neben den Hunderten, vielleicht Tausenden, die schon privat unterkommen sind, waren am Donnerstag in den drei Leipziger Erstaufnahmeeinrichtungen auch mehr als 2000 Ukrainerinnen und Ukrainer behördlich registriert. Abgesehen von den 1000 Geflüchteten aus anderen Ländern gebe es in diesen Massenunterkünften aktuell noch Platz für weitere 2500, erklärte LDS-Sprecher Holm Felber. Wie lange das ausreichen werde, sei unklar. Die Behörde suche in der Messestadt deshalb weiter nach möglichen Alternativen.

Die Ernst-Grube-Halle gehört bisher noch nicht zum Portfolio. Dort gebe es noch technische Probleme, Abstimmungen seien nicht komplett erfolgt, hieß es. Die Eröffnung sei aber nur verschoben, stehe in den kommenden Tagen bevor. „Wir haben nun zusätzlich Zimmer in Hotels sowie eine Pension in Rötha etwas außerhalb von Leipzig angemietet“, sagt Felber.

Parallel zur Unterbringung laufen auch die Leipziger Hilfslieferungen in die Ukraine auf Hochtouren. Vom Kohlrabizirkus aus starten regelmäßig Transporte von Freiwilligen unter anderem bis nach Kiew. Laut Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) habe auch ein erster Konvoi mit medizinischer Hilfe die Messestadt bereits am Montag verlassen. Ein zweiter mit Hilfsgütern ging am Donnerstag über die Partnerstadt Krakau in Richtung Kriegsgebiete.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach unterdessen in einer Videokonferenz mit europäischen Großstädten, an der auch Leipzigs OBM teilnahm, von großem Bedarf in seiner Stadt. „Wir brauchen Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente“, so Klitschko. Die Transportwege in die ukrainische Hauptstadt seien noch immer frei. „Kiew ist nicht umzingelt“, betonte Klitschko.