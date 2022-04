Am Samstag haben Bündnisse zu Protesten gegen die Corona-Politik in der Leipziger Innenstadt aufgerufen. Auch Gegenaktionen sind angekündigt. Die Polizei bereitet sich auf hohe Teilnehmerzahen vor.

Kritik an der Corona-Politik - Trotz „Freedom-Day“: Tausende Teilnehmer auf Corona-Demos am Samstag erwartet