Leipzig

Ein Wechselbad der Gefühle bringt der Dienstag für die Fahrgäste von Bussen und Straßenbahnen in Leipzig. Vor allem auf den Tram-Strecken kommt es immer wieder zu Umleitungen und Verspätungen. So fuhr die Linie 11 am Vormittag zwischen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Münzgasse nicht wie gewohnt über Hauptbahnhof, Augustus- und Wilhelm-Leuschner-Platz, sondern über den westlichen City-Ring am Thomaskirchhof. Grund hierfür: Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) beräumten ihre größte Haltestelle vor dem Hauptbahnhof von den Schneemassen. Auch die Linie 16 zur Messe musste daher zeitweilig Umwege nehmen.

Laut Unternehmenssprecher Marc Backhaus wurde die Bahnsteige A und B als Aufstellfläche für Laster gebraucht, die den Schnee aufnehmen und wegfahren. „Das ist wichtig, damit die Rutschgefahr für unsere Fahrgäste begrenzt wird. Und damit wir bei dem Tauwetter in den nächsten Tagen nicht durch zu viel Wasser massenhaft Kurzschlüsse an den Bahnen erleiden.“ Auch zum Beispiel am Lindenauer Markt oder an der Angerbrücke hätten daher schon große Schnee-Räum-Aktionen stattgefunden.

Zahlreiche Straßenbahnen sind defekt

Der Fuhrpark sei im Moment noch arg beschnitten, weil viele Straßenbahnen bei den enormen Schneemengen in der vergangenen Woche liegenblieben. Sie erlitten meist Defekte an der Elektronik, Unfallschäden oder wurden großflächig mit Graffiti versehen. „Aktuell sind 20 Bahnen mehr als sonst üblich nicht einsatzfähig. Unsere Werkstätten arbeiten im Akkord, um die Schäden schnellstmöglich zu beheben“, so Backhaus.

Ab Donnerstag soll Verkehr normal rollen

Sicherheitshalber blieben die Linien 2 und 10 voraussichtlich auch noch am Mittwoch außer Betrieb, um im Gegenzug die Haupttrassen halbwegs stabil anbieten zu können. Da sich die 2 und 10 weitgehend mit anderen Straßenbahnlinien überschneiden, seien diese Einschränkungen nicht ganz so schlimm für die Passagiere. „Unser Ziel ist, ab Donnerstag wieder den normalen Fahrplan zu haben – also mit der 2 und 10 und mit wieder einem Zehn-Minuten-Takt auf der Linie 8.“ Jedoch könnten Unfälle oder neue Hindernisse aufgrund überfrierender Glätte dabei noch Probleme schaffen.

Wenn das taut, könnten Kurzschlüsse die Straßenbahnen an den Haltestellen in Leipzig zum Stillstand bringen. Deshalb lassen die LVB nun den Schnee an wichtigen Bereichen räumen. Quelle: Kempner

Auf dem Nordast der Linie 11 kam am Vormittag noch eine kaputte Weiche an der Kreuzung Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße hinzu. Deshalb wurden die Bahnen über die Waldstraße und Jahnallee zum Goerdelerring geführt. Inzwischen verkehre die 11 aber wieder auf ganzer Strecke normal, so Backhaus.

Seit Mittag Verspätungen auf fünf Tram-Linien

Stattdessen entstehen seit dem Mittag zum Teil enorme Verspätungen auf den Linien 3, 4 (hier gab es auch schon am Vormittag massive Probleme), 7, 12 und 15. Grund: Nun wird auf dem Bahnsteig C der Schnee beräumt. Am Vormittag unterlag auch die Linie 1 größeren Verspätungen. Am Dienstag-Nachmittag wollen die Verkehrsbetriebe ihre zweitgrößte Haltestelle – am Goerdelerring – von Schnee und Matsch befreien. Deshalb seien dann auf den dort verkehrenden Linien Einschränkungen unumgänglich. Im Detail werde auf den Sozial-Media-Kanälen sowie der App Leipzigmove ständig aktuell informiert, erläuterte Backhaus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Bus-Linien 90 und 91 kam es am Dienstagmorgen und in der vergangenen Nacht ebenfalls zu Ausfällen, Umleitungen oder Verspätungen. Ursache vor allem: schlechte Straßenverhältnisse im Bereich Lindenthal.

Durch das Wegfahren des Schnees soll Leipzigs Straßenbahnnetz in Kürze wieder stabil funktionieren. Die weißen Schollen landen auf zwei Schneekippen an der Messe und am Sportforum/Hans-Driesch-Straße. Dort können sie in Ruhe wegtauen. Quelle: Kempner

Die Situation habe sich insgesamt aber schon deutlich stabilisiert, betonte der Sprecher. „Wenn wir jetzt den Schnee oder Matsch von den Haltestellen-Bereichen und Gleisen holen, sind das zugleich die Vorbereitungen, damit ab Donnerstag das ganze Netz einsatzfähig ist.“

Von Jens Rometsch