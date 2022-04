Leipzig: Tauziehen um die Zufahrt Schweinfurter Straße

Leipzig

Die LVB-Arbeiten im Schatten des Bauvorhabens Ratzelstraße rufen die Bewohner der Siedlung Grünau auf den Plan, die von einer Gleiserneuerung zwischen Windsheimer und Lausener Straße betroffen sind. Die Siedler stört, dass bei den Umbauarbeiten auch die Überfahrt Schweinfurter-/Ratzelstraße für Kraftfahrzeuge geschlossen werden soll und dort nur noch Radfahrer und Fußgänger lang dürfen. Dies bedeute, dass künftig alle Fahrzeuge – insbesondere auch Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge – über die Windsheimer Straße in die schmalen Siedlungsstraßen einfahren müssen, die bereits jetzt überlastet sind, heißt es. Wegen des Protestes will Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) jetzt prüfen lassen, ob „kurz bis mittelfristig“ ein maroder Betonplattenweg südlich der Ratzelstraße ertüchtigt werden kann.

„Dieses Thema gehört in den Stadtrat“

Die Entscheidung zur Schließung der Schweinfurter Straße für den Kraftfahrzeugverkehr wurde bereits im Oktober 2020 auf einer „kleinen Projektkonferenz“ des städtischen Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA) getroffen, teilte das VTA auf eine Anfrage des Stadtbezirksbeirates West mit. Ausschlaggebend dafür sei das verwaltungsinterne „Projekt RBLSA“ gewesen, das den Einsatz einer „innovativen Ampel-Steuerung zur Qualitätsverbesserung der Verkehrsflüsse“ ermöglichen soll. Wegen der kurzen Entfernung zur Ampel Ratzel-/Kiewer/Windsheimer Straße sei eine Schließung des Einmündungsbereichs der Schweinfurter Straße für den Autoverkehr notwendig.

„Das heißt, eine Entscheidung, die eine wichtige Frage der Verkehrsanbindung der Siedlung betrifft, wurde mal ebenso nebenbei auf einer Projektkonferenz getroffen“, ärgert sich Steffen Lehmann, Vorsitzender des Siedlervereins Grünau. „Derartige Eingriffe in das Straßennetz gehören eigentlich zur Beschlussfassung in den Stadtrat, nachdem die unmittelbar Betroffenen, nämlich die Bewohner der Siedlung Grünau, dazu gehört wurden.“ Und bei einer innovativen Ampelsteuerung „sollte es doch möglich sein, die Überfahrt Schweinfurter Straße mit einzubeziehen“.

So sieht die Windsheimer Straße aus, die künftig deutlich mehr Verkehr aufnehmen soll: Zwei Autos kommen dort nur mit Glück aneinander vorbei. Quelle: André Kempner

Die Siedler haben sich deshalb an Bürgermeister Dienberg gewandt und in einem Schreiben geschildert, dass in der Windsheimer Straße „an einigen Stellen keine zwei PKW aneinander vorbeifahren können“ und „selbst das Überholen eines Fahrrads durch einen PKW dort nicht möglich“ sei. Zu Stoßzeiten stauen sich die aus der Siedlung herausfahrenden Fahrzeuge bei roter Ampel bis weit in die Windsheimer Straße hinein, ist in dem Brief zu lesen. Schon jetzt könne dann niemand mehr in die Straße einfahren. Außerdem sei die stadteinwärtige Rechtsabbiegespur von der Ratzelstraße in die Windsheimer Straße sehr kurz. Das heiße, sämtliche Fahrzeuge, die dann nicht mehr den Abzweig in die Schweinfurter Straße nutzen können, stünden zusätzlich an der Kreuzung Ratzelstraße/Windsheimer Straße und blockierten die Gleise der Linie 2 für die Einfahrt in die Wendeschleife Grünau-Süd. Derzeit werde die Windsheimer Straße aufgrund der möglichen Ein- und Ausfahrt über die Schweinfurter Straße noch entlastet. „Aber bei einer Schließung der Schweinfurter Straße müssten sich alle Kraftfahrzeuge mit an der Ampel Ratzelstraße/Windsheimer Straße aufreihen.“

Diese Zufahrt soll künftig verhindert werden. Quelle: LVZ

Ausweichtrasse wird sofort benötigt

In seiner Antwort widerspricht Baubürgermeister Dienberg den Siedlern. Die Schweinfurter Straße weise nur eine „geringe Verkehrsbelastung“ auf, schreibt er. Und die Freigabezeit der Ampel Ratzelstraße/Kiewer Straße ermögliche „auch bei einem geringfügig höheren Verkehrsaufkommen in der Windsheimer Straße ein Abfließen aller gegebenenfalls wartenden Fahrzeuge“.

Gleichzeitig stellt er den Siedlern eine Verbesserung ihrer Siedlungsstraßen in Aussicht. „Zwischenzeitlich haben verwaltungsinterne Gespräche stattgefunden und gegenwärtig werden noch geeignete Maßnahmen erarbeitet und geprüft, die Situation nach Schließung der Schweinfurter Straße so verträglich wie möglich für die Anlieger zu gestalten“, insbesondere durch die Ertüchtigung des südlich der Ratzelstraße parallel verlaufenden Betonplattenweges, schreibt er, ohne Termine zu nennen.

„Uns reicht es nicht, dass die Stadt ,prüft’, den Betonplattenweg möglicherweise irgendwann zu ertüchtigen“, sagt Siedlungschef Lehmann. „Wenn man diesen mit einbeziehen und eventuell durch eine Einbahnstraßenregelung die Situation entschärfen möchte, dann muss dies unmittelbar im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Straßenbahntrasse geschehen und nicht irgendwann in der fernen Zukunft.“

Die Aufstellfläche der Ratzelstraße für Abbieger in die Windsheimer Straße (links) fasst nur vier Fahrzeuge. Wenn die Schweinfurter Straße dicht ist, reicht diese Aufstellfläche nicht mehr aus, warnen Siedler. Dann würden wartende Autos Rückstaus auf der Ratzelstraße verursachen. Quelle: André Kempner

Andere Siedler werden noch deutlicher. Der Straßenzustand in der Siedlung Grünau sei teilweise katastrophal, heißt es. Die Straßen seien teilweise unbefestigt, würden weder ausgebaut noch fachgerecht instandgehalten. Es gebe nur an wenigen Stellen Fußwege, dafür reichlich Pfützen, Schlaglöcher, Schlamm, Dreck und Staub. Der seit Jahrzehnten fehlende Ausbau der Gerhard-Ellrodt-Straße und der tägliche Rückstau in der Lausener Straße würden einen erheblichen Schleichverkehr aus Richtung Lausen, Kulkwitz, Zwenkau, Göhrenz und Thronitz in die Siedlung drücken.

Der Stadt wird auch vorgeworfen, die gewachsene Wegestruktur der Siedlung ersatzlos zerstört zu haben. Bereits beim Bau der Straßenbahntrasse in den 1980-er Jahren habe die Siedlung am westlichen Ende drei Straßenverbindungen verloren – die Miltenberger Straße, die Aschaffenburger Straße und die Kissinger Straße. Auch das Linksabbiegen an der Schweinfurter Straße sei untersagt, Fußwegeverbindungen seien beseitigt worden. Seitdem sei auch über weite Strecken eine Querung der Gleise zu Fuß nicht mehr möglich. „Unsere Siedlung braucht ein vernünftiges umweltgerechtes Verkehrskonzept – ein Rückbau ohne Alternativen und ohne ganzheitliche Betrachtung ist keine Option“, bringt Lehmann die Stimmung in der Siedlung auf den Punkt.

Von Andreas Tappert