Leipzig

Für eine Fahrt mit dem Taxi müssen die Leipziger bald tiefer in die Tasche greifen. Diese sollen – sofern der Stadtrat zustimmt – vom 1. Januar 2021 um durchschnittlich zehn Prozent teurer werden. Ein entsprechender Antrag des Landesverbandes der Sächsischen Taxi- und Mietwagenvertreter liegt im Auftrag der örtlichen Taxi-Zentralen im Leipziger Rathaus vor. Begründet wird die geplante Erhöhung der Beförderungsentgelte mit der Erhöhung des Mindestlohnes, der Teuerungsrate im Personenverkehr sowie der allgemeinen Inflation der letzten fünf Jahre. Die Tarife wurden letztmalig im Jahr 2015 angepasst. Beförderungsentgelte müssen so festgelegt werden, dass sie zumindest kostendeckend sind.

So sollen die Entgelte steigen

Die Grundgebühr wird auf 3,90 Euro (bisher 3,50 Euro) erhöht. Der Preis einer Fünf-Kilometer-Stadtfahrt – das entspricht etwa der Entfernung vom Leipziger Hauptbahnhof bis zum Asisi-Panometer in der Richard-Lehmann-Straße im Süden – soll demnach künftig von 13,90 auf 15,30 Euro steigen. Abends und in der Nacht (zwischen 20 und 5 Uhr) wären es 16,30 Euro (bisher 14,90 Euro). Für die Strecke vom Hauptbahnhof zum Flughafen Leipzig/Halle werden 32,10 Euro (bisher 29,70 Euro) fällig, in der Nacht 34,50 Euro (bisher 32,10 Euro). Die Wartezeit wird mit 30 Euro pro Stunde (bisher 25 Euro) sowie der Großraumzuschlag bei Bestellung oder mehr als vier Fahrgästen mit einmalig 10 Euro (bisher 7 Euro) veranschlagt.

Etwas mehr als 600 Taxen sind unterwegs

In Leipzig fahren aktuell etwa 626 Taxen. Das sind 48 weniger als im Jahr 2015. Ein Grund hierfür sei die problematische Geschäftslage, heißt es in einem Papier für den Stadtrat. „Die Erhöhung des Tarifes ist nachvollziehbar“, konstatiert die Verwaltung in der Vorlage. Insbesondere, da das Taxigewerbe selbst „eine unverhältnismä­ßig hohe Steigerung der Fahrpreise ausschließt und mit der durchschnittli­chen Erhöhung des gesamten Tarifes von rund 10 Prozent gleichfalls betriebswirt­schaftliche An­strengungen unternehmen muss, um den gesetzlich vorgegebenen Mindest­lohn zahlen zu können“. Eine Reduzierung der Konzessionen sei nicht erwünscht, heißt es, zumal offenbar schon jetzt zu bestimmten Zeit nicht alle Aufträge angenommen werden können.

Von Erhöhungen betroffen sein werden aber nicht nur die Leipziger. Auch die Bewohner der Landkreise Leipzig und Nordsachsen, des Saalekreises und die Hallenser sowie deren Gäste müssen künftig mehr zahlen – überall dort gilt seit 2012 der einheitliche Mitteldeutsche Taxi-Tarif. Entsprechende Anträge wurden daher an die beteiligten Landkreise und Städte gestellt.

Von Mathias Orbeck