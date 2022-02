Leipzig

Er ist ebenso wie das Völkerschlachtdenkmal wohl ein Aushängeschild: „Auerbachs Keller“, das in jedem Leipzig-Reiseführer erwähnte Traditionslokal, ist wieder geöffnet. Das wirkt wie ein Zeichen für die Tourismusbranche, die in den vergangenen beiden Corona-Jahren extrem leiden musste. Hotellerie und Gastronomie durften – wie so viele andere Branchen auch – mehrere Monate ihre Dienste nicht oder nur sehr eingeschränkt anbieten. Die Gästestatistik 2021 spricht da eine deutliche Sprache. Corona hat viel verändert – bis hin zum fehlenden Fachpersonal, das sich einen anderen, sicheren Job gesucht hat. Es deutet sich aber an, dass es allmählich aufwärts geht. Die letzten Masken sind zwar noch nicht gefallen, doch die Einschränkungen werden geringer.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deutsche verreisen häufiger im eigenen Land

Natürlich: Die Buchmesse ist abgesagt. Große Tagungen bleiben wohl vorerst rar. Geschäftsreisende, die weltweit wohl am meisten beworbene Zielgruppe, haben viele ihrer Aktivitäten in Online-Meetings verlagert. Da bleiben viele Hotelbetten leer. Daher ist es richtig, wenn Leipzig seinen Fokus auf Städtereisende richtet. Die Deutschen verreisen häufiger als vor der Pandemie im eigenen Land. Sie für Leipzig und die Region mit ihrer Kultur und Natur zu begeistern, dürfte die richtige Strategie sein. Im vorigen Sommer hat dies nach Ende des Lockdowns im Mai 2021 auch ganz gut funktioniert. Klar ist aber, dass ein langer Atem notwendig ist. Von Normalität ist der Tourismus weit entfernt.

Von Mathias Orbeck