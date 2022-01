Leipzig: Trotz Kälte Corona-Proteste

Leipzig

Trotz Schneeregens und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben auch am Montag wieder zahlreiche Kritiker der Corona-Maßnahmen in Leipziger Stadtteilen sowie in den beiden angrenzenden Nachbar-Landkreisen demonstriert. Laut Angaben der Polizei gab es rund ein Dutzend Anmeldungen für Demonstrationen zur Corona-Thematik. „Außerdem waren Aufrufe zu weiteren rund 30 bis 40 Corona-Aufzügen über die sozialen Medien verbreitet worden“, sagte ein Polizeisprecher.

Gegendemo auf dem Augustusplatz

In Leipzig erschien das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ am „Demo-Ei“ auf dem Augustusplatz mit rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – direkt gegenüber ihrer Kundgebung hatten sich an der Einmündung der Grimmaischen Straße rund 30 „Spaziergänger“ eingefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Beide Gruppen wurden von zahlreichen Polizisten flankiert, die aber nicht eingreifen mussten. Während die „Spaziergänger“, begleitet von zwei Mannschaftswagen der Polizei, unbehelligt über die Grimmaische Straße zum Markt und von dort zur Thomaskirche zogen, brach ein Großteil der Gegendemonstranten nach einer 15-minütigen Kundgebung nach Markkleeberg auf, wo seit Wochen jeden Montag eine ständig wachsende Zahl von „Spaziergängern“ unterwegs ist. „Es gab einen Aufruf von jungen Menschen aus Markkleeberg, die uns um Unterstützung gebeten haben“, erklärte Irena Rudolph-Kokot vom Aktionsnetzwerk, die diesmal nicht selber in Aktion trat, weil sie an Corona erkrankt ist.

In Engelsdorf sprachen die Teilnehmer von rund 600 Spaziergängern, in Markranstädt waren nach Polizeiangaben 500 bis 600 Spaziergänger unterwegs. In Liebertwolkwitz zählte die Polizei 200 Teilnehmer an Spaziergängen, in Markkleeberg 80 bis 100. Eine Raddemo, die Gegendemonstranten vom Connewitzer Kreuz nach Markkleeberg starteten, soll nach Polizeiangaben 140 Teilnehmer gehabt haben. Die Radler waren zu einer Kundgebung unterwegs, zu der das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ 200 Teilnehmer angemeldet hatte.

