Leipzig

Bei den einen hängt der Himmel voller Geigen. Bei Leipzigs Anglern sind es Fische, die von der silbrigen Decke hängen. In einem Extra-Raum der Leipziger Fischwelt jagt ein Rudel Barsche kleinen Weißfischen hinterher, während ein paar Meter weiter ein Wels am Boden wartet, ein Schwarm Fische vorbeizieht und ein Bitterling seine Eier in einer Muschel ablegt. Wer genau hinsieht, entdeckt an der Wasseroberfläche sogar eine Anglerboje samt Leine, Haken und Wurm im Wasser.

Trockene Unterwasserwelt

„ Unterwasserwelt“ nennt Matthais Kopp den Raum. „21 Fischarten sind hier vertreten, mehr als 300 Modelle wurden dafür gebaut“, erzählt Kopp, stellvertretender Geschäftsführer des Leipziger Anglerverbandes und Erfinder der Schau. Zwei Helfer hätten in ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr daran mitgearbeitet. „Wir wollen ja die Betriebskosten gering halten und dem Zoo keine Konkurrenz machen, aber auch so vermittelt die Unterwasserwelt das Wichtige über den Aufbau eines Gewässers und den Lebensraum der Fische“, sagt er.

Anzeige

Christian Kötter vom Anglerverband Leipzig schaut sich in der Leipziger Fischwelt lebendige Störe an. Quelle: Jörg ter Vehn

5000 Besucher staunten

Mehr als 5000 Besucher sind in den vergangenen drei Jahren bereits staunend durch den Raum geschlendert, der Teil der Leipziger Fischwelt ist. Dort haben Kopp & Co. gezaubert, mit einer unglaublichen Liebe zum Detail museale Fundstücke, pädagogische Lehrtafeln und Tierpräparate zu einer Schau verknüpft, die unterhaltsam und bildstark das Wissen rund um Fische und Fischer, Wasser und Gewässer sowie Angler und ihre Geschichte verknüpft.

Himmel voller Fischer: Friedrich Richter, Matthias Kopp und Christian Kötter (von links) schauen sich in der Unterwasserwelt um. Quelle: Jörg ter Vehn

Von Seeteufel bis Knurrhahn

Da steht der Seeteufel neben dem Knurrhahn, erklärt ein Kahn unter einem fast zwei Meter langen Hausen (von denen der wertvolle Beluga-Kaviar gewonnen wird), wie lang diese Fischart werden könnte. Wer sucht, findet auch den kleinen Seehasen, dessen Rogen schwarz gefärbt als deutscher Kaviar verkauft wird. Mit rund 160 präparierten Fischen sei die Schau eine der größten dieser Art in Deutschland, sagt Richter. Ein Präparat stamme übrigens vom Vater des Schauspieles Heiner Lauterbach.

Eine Abteilung der Schau widmet sich den Fischern, wie sie etwa in Wermsdorf seit Generationen auf Fischjagd gehen. Quelle: Jörg ter Vehn

Schulgruppen machten einen großen Teil der Besucher aus, erzählt Kopp. Lehrplangerecht würden zum Beispiel für vierte und fünfte Klassen Angebote rund um die Biologie der Fische und das Gewässerthema unterbreitet. Selbst ein paar Mikroskope seien angeschafft worden, „damit sich die Kinder zum Beispiel auch mal einen Wasserfloh aus der Nähe anschauen können“, sagt Kopp schmunzelnd.

Christian Kötter vor dem Hausen Quelle: Jörg ter Vehn

Schulklassen stehen Schlange

„Toll“, „interessant“, „gut“ – die Meinungen der jungen Besucher sind ausnahmslos positiv. Jasmin findet vor allem die echten Fische interessant – ein paar Störe können beobachtet werden. Mara geht mit ihrem Papa selber angeln und schwärmt für Karpfen. Und Aliena findet es spannend zu sehen, wie die Tiere leben. Die Fünftklässler waren diese Woche zu Besuch. „Im Frühjahr ging ja wegen Corona bei uns nichts, aber seit etwa drei Wochen haben wir jeden Tag eine andere Schulklasse zu Besuch“, freut sich Leipzigs Anglerchef Friedrich Richter.

Eine der jüngsten Errungenschaften ist zugleich eine der ältesten. So kam der Anglerverband an die umfangreiche Angel-Ausrüstung des sächsischen Kammerdieners Friedrich August Hentsch. Der diente um 1900 Königin Carola von Sachsen – und ging in seiner Freizeit angeln. Wie, das erklärt ein Schauspieler auf vergnügliche interaktive Art und Weise.

Leipziger Fischwelt, Engelsdorfer Straße 377 in Leipzig-Engelsdorf, Telefon 0341 65235710; geöffnet dienstags und donnerstags, jeweils von 10 bis 17 Uhr, sowie am zweiten Wochenende eines Monats samstags und sonntags, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gruppen können nach Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten rein. Ihnen steht ein Seminarraum mit 30 Plätzen zur Verfügung.

Von Jörg ter Vehn