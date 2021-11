Leipzig

Kultur, Kunst, Familienprogramme, Ausflugsmöglichkeiten – Leipzig hat am Wochenende von allem genug zu bieten. Wir haben eine Auswahl von Ereignissen und Angeboten getroffen, die außergewöhnlich und vor allem für jüngeres Zielpublikum interessant sind. Hier unsere fünf Tipps zwischen Freitag und Sonntag.

Für Kulturhungrige: Musik, verträumt bis doomig

Verträumt bis doomig: Sean Bilovecky & Gwyn Strang von Frayle. Quelle: promo

Frayle machen Musik für den Nachthimmel, wie sie selbst sagen. In Kreisen von Doom-Anhängern hat die Band aus Cleveland/Ohio dort einen hellen Stern gesetzt. Die Amerikaner lassen ebenso träumen wie sie für schwere, grollende Erschütterung sorgen. Das Spannungsfeld zwischen Kollegen wie Portishead und Massive Attack, Doom und Dream Pop wird da wie selbstverständlich abgeschritten. Tonnenschwere Riffs werden von der außergewöhnlichen Stimme der Sängerin Gwyn Strang schraffiert. Für den Support sorgen die auf Doom spezialisierten Lokalhelden Goat Explosion.

Freitag, 20 Uhr, im Bandhaus Leipzig, Saarländer Straße 17; Eintritt 8 Euro; Infos auf www.bandcommunity-leipzig.org; Achtung, 2-G-Veranstaltung!

Für Genießer: Öle, gesund und lecker

Nachhaltige Produkte: Patrice Wolger, Gründer der Ölmühle Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Die Ölmühle Leipzig presst aus ökologischen Saaten von den Feldern Sachsens und Thüringens leckere und gesunde Öle, unter anderem aus Basilikum, Kürbiskernen oder Leinsamen. Am Freitag können Besucherinnen und Besucher in mitgebrachte oder dort erwerbbare Flaschen selbst Raps- oder Leinöl zapfen – zwischen 14 und 18 Uhr. Wer auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit Wert legt, ist hier am richtigen Ort. Außerdem werden um 15 und 16 Uhr Mühlenführungen angeboten. Jeweils 30 Minuten lang erfährt man einiges über die Geschichte der Ölmühle Leipzig, Herstellungstechnik, die Ölsaaten, dazu kann eine Sorte direkt verkostet werden.

Freitag in der Ölmühle Leipzig, Klingenstraße 22, 04229 Leipzig; Infos auf www.leipspeis.de/oelmuehle-leipzig

Für Aktive: Radeln, informativ und lehrreich

Radeln auf den Spuren von Karl Liebknecht – das Stadtgeschichtliche Museum macht’s am Samstag möglich. Quelle: dpa

Wissenszuwachs mit sportlichen Methoden: Hinter dem Titel „Liebknecht by bike“ steckt eine Erkundungstour des Stadtgeschichtlichen Museums. Begleitend zur Ausstellung „Held oder Hassfigur? Der Leipziger Liebknecht“ gibt’s am Samstag eine Fahrradtour, die zu Orten in der Südvorstadt führt, die mit dem Politiker Karl Liebknecht verbunden sind. Vor allem der Südplatz, denn hier hat er gewohnt. Infos über Kindheit und Jugend sowie späteres politisches Wirken gibt’s bei Zwischenstopps an Plätzen und vor Gebäuden. Die Tour endet am Volkshaus. Da kann man dann auch gleich einen Radler bestellen. Oder Anderes..

Samstag ab 14 Uhr; Treffpunkt in der Braustraße 15; Teilnahmegebühr 5 Euro; um Anmeldung wird dringend gebeten unter E-Mail stadtmuseum@leipzig.de oder Telefon 0341 9651340

Für Familien: Theater, bezaubernd musikalisch

Cristina Aguirre spielt die mechanische Tänzerin in „Barrocomatik“. Quelle: Patrick Muessiggang

Musiker in barocker Aufmachung, klassische Instrumente, gespielt wird Musik von Bach, Vivaldi, Rebel und anderen Komponisten – klingt nicht gerade nach einer Veranstaltung für die ganze Familie? Weit gefehlt! Barrocomatik ist eine lustige Theaterinszenierung für Klein (ab vier Jahre) und Groß im Neuen Schauspiel: Ein eigenbrötlerischer Ingenieur hat sich einen barocken Musikautomaten mit vier Musikern und eine mechanische Tänzerin gebaut – alle per Knopfdruck steuerbar. Doch dann gibt es einen folgenschweren Kurzschluss, und die Kreaturen können nicht mehr kontrolliert werden. Sie entdecken ihre Unabhängigkeit und kosten sie in vollen Zügen aus. Chaos pur! Die poetische, witzige und bezaubernde Inszenierung zeigt, dass mehr Menschlichkeit und gegenseitiges Verständnis so manches Problem lösen können.

Sonntag, 16.30 Uhr, im Neuen Schauspiel, Lützner Straße 29, 04177 Leipzig; Eintritt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro; Infos auf www.neues-schauspiel-leipzig.de

Für Neugierige: Ware, handgemacht und kreativ

Auch der Stoffladen „RäuBer und RaBauken“ ist beim Kreativmarkt mit Material und Tipps dabei. Quelle: Sandra Schaar

Wo gibt es wiederverwertete Ware? Wo bekomme ich Material zum Basteln von Weihnachtsgeschenken? Wie kann ich lokale, auf Nachhaltigkeit bedachte Hersteller kennenlernen? Fragen, die am Samstag und Sonntag definitiv beantwortet werden: Auf dem Agra-Gelände in Markkleeberg gastiert der Handgemacht-Kreativmarkt. Hier gibt’s Produkte von Upcycling-Spezialisten, Kunsthandwerk, eine Werkstatt für Lederstoff und Pelzmoden, Taschen aus Kork und noch viel mehr, was Umwelt und zum Teil auch den Geldbeutel schont. Mit jeder Menge Anregungen, selbst kreativ zu werden.

Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Agra-Park, Raschwitzer Straße 11-13, 04416 Markkleeberg; Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro; Infos auf www.kreativmaerkte.de

