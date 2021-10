Biwaks wie zur Völkerschlacht vor 208 Jahren gibt es in Leipzig am Wochenende genauso wie supermoderne digitale Lichtkunst am Völkerschlachtdenkmal. Das Gewandhaus öffnet seine Türen, auf der Agra wird getrödelt, im Kohlrabizirkus kann man eislaufen. Hier Tipps fürs kommende Wochenende.