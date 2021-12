Wer kann Geschichten vom Ex-Bowlingtreff am Leuschnerplatz in Leipzig erzählen? Der Verein freiraus sucht Zeitzeugen für einen Hörspaziergang.

Blick in die Große halle des ehemaligen Bowlingtreff am Leuschnerplatz am 1. Februar 1989. Der Verein freiraus sucht Zeitzeugen, die sich noch an den Sport- und Freizeittreff erinnern können und vielleicht dort gearbeitet haben. Quelle: Uwe Pullwitt.