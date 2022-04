Leipzig

Für das bevorstehende 1. Maiwochenende sind in Leipzig zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen angemeldet. Die Gewerkschaften und verschiedene Bündnisse rufen am Sonnabend zu insgesamt fünf, am Sonntag zu sieben Demonstrationen auf. Im Stadtgebiet wird es besonders in Zentrumsnähe und im Bereich des Innenstadtrings an beiden Tagen zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen, wie die Stadt mitteilte.

Am Sonnabend ist zwischen 10 und 20 Uhr, am Sonntag von 9 bis 23 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Neben den Demonstrationen wird laut Polizei auch der Saisonstart auf der Galopprennbahn Scheibenholz am 1. Mai mit An- und Abreiseverkehr zu starken Beeinträchtigungen führen. Eine weiträumige Umfahrung beziehungsweise die Nutzung von Alternativen zum Auto wird empfohlen.

Die Polizei bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor und werde am gesamten Wochenende inklusive der Nachtstunden im Stadtgebiet präsent sein, so Polizeisprecher Olaf Hoppe. Die Einsatzkräfte werden dabei durch Hundertschaften der sächsischen Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei unterstützt. Schwerpunkt des Polizeieinsatzes werde die Demonstration zum Abschluss der „Anarchistischen Tage 2022“ am 1. Mai sein. Hierzu sei regional in der linken Szene mobilisiert worden, heißt es seitens der Polizei.

Demonstrationen am Sonnabend, 30. April

8 bis 21 Uhr: Kundgebung „Eröffnung Sachsenbrücke“, von „Leipzig fürs Klima“, mit ca. 300 Teilnehmenden im Bereich der Anton-Bruckner-Allee / Max-Reger-Alle sowie der Sachsenbrücke.

9.30 bis 16.30 Uhr: Kundgebung „SUPERBLOCKS Leipzig e.V. Wir machen Wohnblocks zu Superblocks!“ Mit ca. 100 Teilnehmenden, Hildegardstraße, zwischen Ludwig- und Eisenbahnstraße.

10 bis 15 Uhr: Aufzug unter dem Motto „Fundis zur Hölle - feministischer Protest gegen den Bundesverband Lebensrecht“, von Bündnis für Selbstbestimmung, mit ca. 200 Teilnehmenden. Route: Südplatz (Auftakt) - Schenkendorfstraße - Karl-Liebknecht-Straße - Peterssteinweg - (großer) Wilhelm-Leuschner-Platz (Zwischenkundgebung) - Schillerstraße - Petersstraße - Markt - Salzgäßchen (Abschluss).

14 bis 17 Uhr: Aufzug unter dem Motto „Runter von der Bremse! Für eine konsequente Unterstützung der Ukraine“, mit ca. 500 TeilnehmerInnen auf folgender Route: Augustusplatz (Auftakt) - Augustusplatz (Innenring) - Roßplatz (Innenring) - Martin-Luther-Ring (Innenring) - Dittrichring (Innenring) - Geordelerring (Innenring) - Tröndlinring (Innenring) - Willy-Brandt-Platz (Innenring) - Georgiring (Innenring) - Augustusplatz (Abschluss).

Demonstrationen am Sonntag, 1. Mai 2022

15 bis 21 Uhr: Aufzug „Kampftag der Arbeiterklasse“ mit ca. 100 Teilnehmenden auf folgender Route: Südplatz (Auftakt) - Karl-Liebknecht-Straße - Peterssteinweg - Wilhelm-Leuschner-Platz - Roßplatz - Augustusplatz - Grimmaischer Steinweg - Johannisplatz - Dresdner Straße - Wurzner Straße - Torgauer Straße - Eisenbahnstraße - Hermann-Liebmann-Straße - Konradstraße - Rabet (Abschluss).

15 bis 18 Uhr: Aufzug unter dem Motto „1. Mai: Kämpfe verbinden! Wir zahlen nicht für eure Krise, soziale Sicherheit statt Aufrüstung!“, von Initiative „Soziale Kämpfe“, mit ca. 250 Teilnehmenden auf folgender Route: Augustusplatz, Gewandhausseite (Auftakt) - Augustusplatz Mittelfahrbahn - Goethestraße - Brühl - Hainstraße - Markt - Thomasgasse - Thomaskirchhof - Dittrichring (Außenring) - Otto-Schill-Straße - Dorotheenplatz (Zwischenkundgebung) - Kolonnadenstraße - Max-Beckmann-Straße - Reichelstraße - Friedrich-Ebert-Straße - Karl-Tauchnitz-Straße - Herzliyaplatz - Anton-Bruckner-Allee, Sachsenbrücke (Abschluss).

11 bis 12.45 Uhr: Aufzug unter dem Motto „Heraus zum 1. Mai - Tag der Arbeit“, von DIE LINKE Leipzig mit ca. 200 Teilnehmenden auf folgender Route: Karl-Liebknecht-Straße, vom Volkshaus (Auftakt) - Karl-Liebknecht-Straße - Leuschner-Platz - Roßplatz - Augustusplatz - Georgiring - Am Hallischen Tor - Reichsstraße - Salzgäßchen - Markt (Beendigung - Anschluss an die Kundgebung des DGB).

12.30 bis 15 Uhr: Kundgebung „1. Mai 2022: GeMAInsam Zukunft gestalten“, von DGB mit ca. 800 Teilnehmenden auf dem Markt.

15 bis 16 Uhr: Fahrradaufzug unter dem Motto „Friedensfahrt für unsere Partnerstadt Kiew“ mit ca. 500 Teilnehmenden auf folgender Route: Simsonplatz (Auftakt) - Beethovenstraße - Harkortstraße - Martin-Luther-Ring - Wilhelm-Leuschner-Platz - Roßplatz - Augustusplatz - Georgiring - Willy-Brandt-Platz - Tröndlinring - Ranstädter Steinweg - Jahnallee - Waldplatz - Waldstraße - Leutzscher Allee - Am Sportforum - Jahnallee - Wende Höhe Capastraße - Jahnallee - Ranstädter Steinweg - Goerdelerring - Dittrichring- Martin-Luther-Ring - Harkortstraße - Beethovenstraße - Herzliya-Platz - Anton-Bruckner-Allee (Abschluss).

17.30 bis 21.30 Uhr: Aufzug unter dem Motto „Heraus zum anarchistischen 1. Mai!“, von „Initiative Heraus zum anarchistischen 1. Mai!“ mit ca. 300 Teilnehmenden auf folgender Route: Lieselotte-Herrmann-Park (Auftakt) - Zweinaundorfer Straße - Breite Straße - Wurzner Straße - Torgauer Straße - Eisenbahnstraße - Neustädter Straße - westlicher Rabet, südlich der Schule am Rabet (Zwischenkundgebung) - Rabet; Straße - Comeniusstraße - Kohlgartenstraße - Dresdner Straße - Klasingstraße - Kohlgartenstraße - Lutherstraße - westlicher Elsaparkt im Bereich Spielplatz (Abschluss).

10.30 bis 12.45 Uhr: Fahrradaufzug unter dem Motto „1. Mai 2022: GeMAInsam Zukunft gestalten“, von DGB mit ca. 200 Teilnehmenden auf folgender Route: Anton-Bruckner-Allee (Höhe Musikpavillon), Clara-Zetkin-Park ( Auftakt) - Herzliya-Platz - Karl-Tauchnitz-Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Käthe-Kollwitz-Straße - Thomasisusstraße - Thomasisustraße 18 (Zwiku) - Ranstädter Steinweg - Goerdelerring (Innenring) - Tröndlinring - Willy-Brandt-Platz - Wintergarten-straße - Querstraße - Schützenstraße - Schützenstraße 4 (Zwiku) - Littstraße - Querstraße - Johannisplatz - Täubchenweg - Gutenbergplatz - Gutenbergplatz 8 (Zwiku) - Prager Straße - Grimmaischer Steinweg - Augustusplatz - Roßplatz - Wilhelm-Leuschner-Platz - oberer Martin-Luther-Ring - Markgrafenstraße - Burgplatz (Zwiku) - Burgstraße - Markt (Beendigung & Anschluss an die dortige Versammlung).

Von lg