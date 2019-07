Leipzig

Aktuell regieren in Dresden die CDU und die SPD seit an seit. Ob das nach den Landtagswahl in knapp sechs Wochen auch so bleibt, steht auf einem anderen Blatt. Beide Parteien würden jedoch wahrscheinlich auch nach dem 1. September gern kooperieren. Beim Streitgespräch „ CDU und SPD im Vergleich“ in der mit 300 Gästen voll besetzten LVZ-Kuppel ließen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und SPD-Fraktionschef Dirk Panter daran keinen Zweifel. Allerdings sind sich die beiden in zahlreichen Punkten überhaupt nicht einig, wie sie lebhaft deutlich machten.

Facebook-Beitrag sorgt für Streit

Für heftigen Streit der beiden Gesprächspartner sorgte ein Wahlkampf-Post, den die sächsische Union auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht hat und den LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer, der den Talk in der Kuppel moderierte, groß am Monitor zeigte. Auf einem Foto ist das 1945 durch Bomben zerstörte Dresden, auf dem anderen ein heruntergekommener Straßenzug in Görlitz von 1990 zu sehen. Dazu der Spruch: „Sozialismus hat nur für Leid gesorgt. Egal ob ... national oder ‚real existierend‘.“

Aus Sicht von Panter geht der Vergleich überhaupt nicht. Das sei eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Man könne ein faschistisches Terrorregime, das für 60 Millionen Tote verantwortlich ist, nicht mit der Diktatur der DDR vergleichen. Das verbiete sich. Kretschmer widersprach. Die beiden Bilder zeigten, wohin Experimente geführt hätten. Mit der Montage erteile man eine klare Absage an rechtsextremistische Ideen. Zugleich stelle man sich massiv gegen das Streben der Linken nach einem modernen Sozialismus, wie die Partei ihn in Sachsen auf Wahlplakaten fordern würde. Überall, wo Sozialismus probiert wurde, ob in der DDR oder in Venezuela, sei das gescheitert. „Solche Experimente wollen wir nicht mehr haben“, sagte Kretschmer unter Applaus eines großen Teils des Publikums.

Respekt für Putin-Treffen

Respekt zollte Panter Kretschmer für dessen Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin, „wiewohl ich nicht im Traum auf die Idee gekommen wäre“. Die Sanktionen gegen Russland würden der Wirtschaft in Sachsen schaden. Deutschland müsse auf Putin zugehen. Zugleich sagte der SPD-Politiker, dass ein sofortiger Abbau der Sanktionen nicht in seinem Interesse ist, jedenfalls solange nicht, bis sich Russland im Ukraine-Konflikt bewegt.

Weitere Streitthemen waren Bildung, innere Sicherheit und der Umgang mit der AfD. Ein ausführlicherer Bericht folgt am Mittwoch.

