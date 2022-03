Leipzig

Was lange währt, wird vielleicht doch noch gut: Auf einem ehemaligen Kasernengelände in Gohlis-Nord soll in den kommenden Jahren ein modernes Wohnquartier mit einem Gymnasium und einer Kita entstehen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Der entsprechende Vorentwurf zum Bebauungsplan Nummer 433 „Stadtquartier östlich der Bremer Straße“ sei jetzt durch die Stadtspitze zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung freigegeben worden. Das Bebauungsplanverfahren läuft bereits seit über fünf Jahren.

Altes Kasernengebiet liegt weitgehend brach

Das etwa 14 Hektar große Gebiet wird im Süden von der Max-Liebermann-Straße und im Westen von der Bremer Straße begrenzt, es reicht im Norden an eine Grünfläche heran und im Osten an die gedachte Verlängerung der Franz-Mehring-Straße. Das Areal wurde 1935 als Kaserne in Betrieb genommen und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges von der Sowjetarmee übernommen, baulich erweitert und bis 1992 genutzt. Ein Großteil des Bereichs liegt seither brach.

In Kooperation mit den Grundstückseigentümern – vor allem dem aus Schweden stammenden Baukonzern Bonava – hatte die Stadt ein städtebauliches Konzept beauftragt, das jetzt als Grundlage für den Vorentwurf des Bebauungsplans dient. Eine in der Mitte des Quartiers liegende Grünfläche ist eines der zentralen Elemente des Konzeptes. Sie soll als öffentlicher Park dienen und gleichzeitig das anfallende Regenwasser aufnehmen.

Auch Sozialwohnungen sollen entstehen

In dem neuen Stadtquartier sollen etwa 400 Wohneinheiten geschaffen werden, davon 30 Prozent mietpreis- und belegungsgebunden. Im Bereich der Bremer Straße sollen in Anlehnung an die Bebauung der benachbarten, denkmalgeschützten Krochsiedlung vier- bis fünfgeschossige Wohnhäuser entstehen. Im östlichen Bereich hingegen könnten Reihen- oder Doppelhäuser gebaut werden.

Um den Bedarf nach weiterführenden Schulplätzen im Norden Leipzigs zu decken, sollen im Bebauungsplan Grundstücke für ein Gymnasium sowie eine Kita gesichert werden. Der Vorentwurf zeigt dafür mögliche Flächen auf. Damit der Standort optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden wird, ist die Schule dabei direkt an der Bremer Straße vorgesehen. Auch eine Sporthalle und eine Kindertagesstätte werden im Norden des Plangebiets gruppiert.

Drei verkehrsberuhigte Quartierstraßen geplant

Die Verkehrsanbindung des Areals soll vor allem über die Max-Liebermann-Straße erfolgen. Zwei neue, von Süd nach Nord verlaufene Straßen gewährleisten die weitere Erschließung, drei Quartierstraßen in Ost-West-Richtung sind verkehrsberuhigt vorgesehen.

Der Vorentwurf wird öffentlich ausgelegt. Der Baukonzern Bonava hatte erklärt, dass er dort im zweiten Halbjahr 2022 mit Bauarbeiten beginnen will.

Von Andreas Tappert