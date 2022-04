Leipzig

Geschenkpapier, Eierschalen, Grillverpackungen: Über das lange Osterwochenende fällt eine Menge Müll an. Durch die Feiertage am Karfreitag und Ostermontag bleiben viele Mülltonnen in Leipzig länger stehen als sonst. Das sorgt für volle Container und führt zur Frage: Wann wird meine Tonne geleert?

Als Faustregel gilt: Vor Ostern sind die Tonnen einen Tag früher dran als gewohnt, nach Ostern einen Tag später. Das gilt bei der Leipziger Stadtreinigung sowohl für die Restabfall- und Bioabfallbehälter als auch für die Blauen Papiermülltonnen sowie Gelbe Tonnen und Säcke.

Wer also am Dienstag nach Ostern Leerungstermin hat, ist nun am Mittwoch dran. In der Woche vor Ostern wurde statt am Dienstag bereits am Montag geleert. Somit verlängern sich die Abstände zwischen zwei Leerungen in der Regel um ein bis zwei Tage.

Alle Termine für die Mülltonnen-Leerungen nach Ostern in Leipzig:

Montag (18.04.) wird verlegt auf Dienstag (19.04.)

Dienstag (19.04.) wird verlegt auf Mittwoch (20.04)

Mittwoch (20.04) wird verlegt auf Donnerstag (21.04.)

Donnerstag (21.04.) wird verlegt auf Freitag (22.04.)

Freitag (22.04.) wird verlegt auf Samstag (23.04.)

Tipp für alle, die nicht wissen, wann ihre Tonne abgeholt wird: Im Abfallkalender auf der Homepage der Leipziger Stadtreinigung kann sich jeder die Entsorgungstermine für seine Straße anzeigen lassen und auch direkt in seinen Kalender importieren. Die Verschiebungstermine werden dabei rot angezeigt.

Fragen rund um die Abfallentsorgung beantwortet das Serviceteam der Leipziger Stadtreinigung telefonisch unter 0341/6571-111 oder per E-Mail (serviceteam@srleipzig.de).

Von nöß