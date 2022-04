Leipzig

Sie sind nicht zu übersehen. Auf der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park, einer der belebtesten Stellen Leipzigs, sind die sogenannten „Warming Stripes“ markiert worden. Mit einer kleinen Party, bei der am Sonnabendnachmittag viele Menschen zur Musik von Zerrwanst tanzten, wurden diese Wärmestreifen nun offiziell eröffnet. „Die Zukunft haben wir noch in unseren Händen – daran können wir alle arbeiten“, sagte Sachsens Umwelt- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne), der die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hat. Initiiert und organisiert wurde es vom Bündnis „Leipzig fürs Klima“, in dem sich Leipziger Klimagruppen und Umweltverbände zusammengeschlossen haben.

Umweltminister ist der Schirmherr

Eröffnen das Klima-Projekt „Warming Stripes“ auf der Sachsenbrücke: Sachsens Umweltminister Wolfram Günther, die städtische Referatsleiterin Simone Ariane Pflaum sowie Cordula Weimann von „Omas for future“. Quelle: André Kempner

Klimastreifen zeigen Temperaturveränderungen

Und die waren sichtlich zufrieden mit dem „Warming Stripes“ auf der Sachsenbrücke, weil diese für die notwendige Aufmerksamkeit sorgen. „Warming Stripes“ wurden im Jahr 2018 vom britischen Klimaforscher Ed Hawkins erfunden. Diese übersetzen die vorhandenen Daten zur Erderwärmung in Farbstreifen. Die chronologisch und in verschiedenen Farben angebrachten Klimastreifen sollen die Temperaturveränderungen pro Jahr zwischen 1850 und 2021 symbolisieren. Insgesamt geht es um 172 Streifen über eine Länge von 74 Metern und einer Breite von sechs Metern.

Heide Schmidt aus Lindenau mit ihrem Plakat. Quelle: André Kempner

„Ich habe Kinder und denke an ihre Zukunft“, sagte Heide Schmidt, die sich ein Schild mit der Aufschrift „Wir werden Seen. Gletscher sieht Klimaerwärmung gelassen“ umgehängt hat. Dabei ist auch ihr fünfjähriger Sohn Curt: „Ich bin jung und brauche die Welt“ steht meist auf seinem Schild. Ob er die Dimension des Klimawandels schon begreift, weiß die Mutter zwar nicht. Sie will aber auch die Kinder sensibilisieren.

Für die Zukunft ihrer Enkel kämpfen die „Omas for Future“. „Es ist ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, eine Mitverantwortung zu haben“, sagt ihre Gründerin Cordula Weimann. Sie hat ein Postkarten-Karussell aufgestellt, mit dessen Hilfe jeder erfahren kann, was er oder sie selbst tun können. „Bürger sind ein Riesenhebel, sie können allein durch Ändern ihres Verhaltens ein Drittel Kohlendioxid sofort einsparen“, ist Weimann überzeugt. Als Beispiel verteilt sie Infozettel, auf denen steht, welche Auswirkungen der Fleischkonsum hat und wie er verringert werden kann. „Was uns krank macht, macht auch die Erde krank“, betonte sie. „Wir wollen die Menschen aus einer passiven Rolle herausholen“, ergänzte Jörg Schwulst von „Parents for Future“. Mittlerweile gebe es auch Interesse von anderen Städten an den „Warming Stripes“, die man mit dem erlangten Know-how gerne unterstützen wolle.

Cordula Weimann, die Gründerin von „Omas for Future“ mit dem Postkarten-Karussell. Quelle: André Kempner

Stadt lobt Bündnis „Leipzig fürs Klima“

„Die Sachsenbrücke ist ein prominenter Ort. Hier gibt es viel Durchgangsverkehr. Deshalb sind wir froh, dass die Stadt das Anliegen unterstützt“, freute sich Leipzigs Grünen-Fraktionschef Tobias Peter. Für Simone Ariane Pflaum, die Leiterin des Referats Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz im Leipziger Rathaus, ist das selbstverständlich. „Nun haben wir ein Symbol, das uns alle daran erinnern soll, tatkräftig mithelfen zu müssen, den Klimawandel zu stoppen und die Erderwärmung unter den Zwei-Grad-Ziel zu halten.“ Ohne solche Organisationen und Gruppen wie das Bündnis „Leipzig fürs Klima“ seien solche Projekte nicht möglich.

Menschen tanzen zur Musik der Band Zerrwanst . Quelle: André Kempner

Ziel ist Klimaneutralität bis 2030

Pflaum hofft auf viele weitere Projekte, die Leipzigs Weg zur Klimaneutralität befördern. Wie berichtet, ist Leipzig eine von 100 europäischen Modellkommunen, die auf dem Weg zur Klimaneutralität durch die Europäische Union individuell beraten und unterstützt werden. Ziel sei es, bis 2030 klimaneutral zu werden. Dabei wird jede der 100 zukunftsorientierten Städte einen Klimastadt-Vertrag unterzeichnen. „Es gibt keine Zeit zu verlieren. Die Klimakrise ist mit aller Härte in Sachsen angekommen“, betonte Minister Günther und verwies unter anderem auf drei Dürrejahre in Folge und das Hochwasser im vergangenen Jahr. Im letzten Sommer habe das Hochwasser allein in Sachsen Schäden in dreistelliger Millionenhöhe angerichtet. Die Sachsenbrücke sei ein wichtiger Begegnungsort. „Wenn hier über die Klimakrise diskutiert wird, setzt das weitere Energien für den Klimaschutz frei“, so der Grünen-Politiker.

Von Mathias Orbeck