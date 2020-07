Leipzig

Ob Eigenheim oder Eigentumswohnung – fast 1000 Familien konnten ihren Traum vom mietfreien Wohnen bereits mit Hilfe des Leipziger Selbstnutzer-Programms verwirklichen. Durch die explodierenden Grundstücks- und Baupreise wird das in der Messestadt aber immer schwieriger, erklärt Tim Augustin vom Architekturbüro Augustin + Imkamp im LVZ-Interview. Der 51-Jährige ist Vorsitzender des Leipziger Selbstnutzer-Vereins. Wir fragten ihn, was ein Eigenheim real kostet, warum es kaum noch freie Grundstücke im Stadtgebiet gibt und wie sich vielleicht trotzdem der Wunsch nach Wohneigentum auch in der Metropole verwirklichen lässt?

Der Leipziger Immobilienboom hat die Preise durch die Decke gehen lassen. 2019 wurden für neue Eigentumswohnungen im Schnitt 4288 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Freie Baugrundstücke für Eigenheime haben im Mittel 161 000 Euro gekostet. Wer kann sich so was noch leisten?

Vieles von dem, was die Immobilienwirtschaft in Leipzig anbietet, finde ich zu teuer. Zwar stimmt es, dass sich die Grundstückspreise seit 2010 fast verdreifacht haben. Auch ist der Baupreisindex nach oben geschnellt. Die Vorteile für die Käufer – wie günstige Zinsen oder das Baukindergeld – werden von einigen Anbietern aber eingepreist und voll abgegriffen. Tatsächlich ziehen immer mehr Familien ins Umland, weil sie sich das Bauen in der Großstadt nicht mehr leisten können. Aus meiner Sicht ist das kein guter Trend.

Kaum unter 500 000 Euro

Was empfehlen Sie den Leipzigern, die nicht ins Umland ziehen wollen?

Am wichtigsten ist es, die finanzielle Situation realistisch einzuschätzen. Man kann über Alternativen wie neue Genossenschaftsmodelle oder eine Baugemeinschaft nachdenken. Bei den klassischen Anbietern wird ein Neubau im Stadtgebiet für unter 500 000 Euro bei einem Haushalt mit Kindern jedoch schwierig. Auch wenn manche Prospekte da etwas anderes sagen – die Zahl im Prospekt muss immer im Verhältnis zu den damit garantierten Leistungen gesehen werden. Die Nebenkosten oder kleine Änderungswünsche können richtig teuer werden.

Wie lese ich den Prospekt richtig?

Am besten mit Hilfe von Fachfrauen oder Fachmännern. Vielleicht kennen Sie einen Planungsingenieur oder Architekten, der da mal drüber schauen kann? Denn die Fachleute sehen nicht nur das, was in einem Prospekt steht, sondern auch, was nicht drinsteht. Die offenen Punkte sollten vor dem Vertragsabschluss mit dem Anbieter geklärt werden. Im Zweifel würde ich den Vertrag auch juristisch überprüfen lassen, also einem Anwalt zeigen.

An der Merseburger Straße in Leipzig-Plagwitz sind mit Hilfe des Selbstnutzer-Vereins bereits drei preisgünstige Mehrfamilienhäuser entstanden. Zu den Vereinsmitgliedern gehören unter anderem die Architekten (von links): Thomas Mayer, Tim Augustin, Ute Scheffen vom Selbstnutzer-Kompetenzzentrum in der Jakobstraße, Thorsten Spohler, Jürgen Imkamp und Joachim Hain. Quelle: André Kempner

Gibt es Merkmale, die auf einen fairen Preis und Anbieter hindeuten?

Ein gutes Zeichen ist, wenn zum Beispiel ein Planer-Gespräch problemlos ermöglicht wird. Problematisch bei Prospekten und Verträgen ist ja naturgemäß, dass sie für den Kunden als Nicht-Fachmann etwas abstrakt abgefasst sind. Im Gespräch mit dem Planer des Anbieters merkt man aber schnell, ob er kompetent ist. Hilfreich ist natürlich auch, ein Referenzobjekt zu besuchen und die dortigen Bewohner nach ihren Erfahrungen zu fragen. Für einen Musterhaus-Park gilt das auch – mit der Einschränkung, dass dort in aller Regel ältere Modelle stehen, die nicht alle aktuellen Ausführungen aufzeigen können und damit den eigenen Wünschen vielleicht nicht entsprechen.

Richtige Größe spart viel Geld

Manche Propheten sagen, durch die Corona-Folgen könnten die Immobilienpreise in Deutschland sinken?

Für Leipzig glaube ich das nicht. Das Angebot hier ist viel zu knapp, als dass die Preise sinken könnten. Sogar in der angeblich so dicht bebauten Südvorstadt gibt es Lücken, die seit Ewigkeiten ungenutzt sind, weil die Eigentümer auf noch höhere Gewinne warten. Durch eine Konjunkturdelle lassen die sich gewiss nicht umstimmen. Aus Sicht der Bauherrenschaft könnten durch Corona im besten Falle die Baupreise in geringem Maße nachgeben.

Kennen Sie einen Tipp, wie man den Preis fürs Eigenheim senken kann?

Bei dem kleinen Angebot in Leipzig hat man keinen großen Verhandlungsspielraum. Zumal die meisten Flächen nur mit Bauträgerbindung verkauft werden. Wenn es zu teuer wird, muss man eben wieder gehen. Es fällt aber auf, dass sowohl Eigentumswohnungen als auch Stadthäuser in Leipzig immer noch recht groß ausfallen. Der Bauherr sollte sich gut überlegen, ob er wirklich 150 Quadratmeter für ein Haus oder 130 für die Wohnung braucht. Eine gut geschnittene Wohnung für eine Familie mit bis zu drei Kindern lässt sich schon auf unter 100 Quadratmetern realisieren. Im Einfamilienhaus sind Räume mit hoher Aufenthaltsqualität bei 120 Quadratmetern möglich. Kleinere Einheiten können also viel Geld sparen. Und sie lassen sich besser vermieten, falls später ein Ortswechsel ansteht.

Garage im Erdgeschoss ist teuer

Wie steht es um die Preise bei den Selbstnutzer-Baugemeinschaften?

Wenn sich eine fünfköpfige Familie in Leipzig für dieses Modell entscheidet, spart sie durchaus bis zu 100 000 Euro. Zum Beispiel konnten wir bei unserem mittlerweile fertig gestellten Baugruppen-Projekt in Plagwitz trotz wachsender Baupreise noch Fünf-Zimmer-Familienwohnungen für insgesamt weniger als 400 000 Euro realisieren – inklusive Grundstück. Das ist keine Magie, sondern folgt aus dem anderen Ansatz. Die Architekten des Selbstnutzer-Vereins können ein Haus viel individueller an die Wünsche der Interessenten beziehungsweise Baugemeinschaft anpassen. So prüfen wir, ob eine Garage im Erdgeschoss wirklich wichtig ist oder ob es andere Auto-Abstellflächen außerhalb des Gebäudes gibt. Wenn eine Terrasse oder ein Spiel- und Partyraum gemeinsam genutzt werden, können die entsprechenden Bereiche in den einzelnen Wohnungen vielleicht etwas kleiner ausfallen. Viele Baugruppen-Projekte haben deswegen Gemeinschaftsräume.

Unser Gesprächspartner Tim Augustin (51) ist Vorsitzender des Leipziger Selbstnutzer-Vereins. Das Architekturbüro Augustin + Imkamp hat seinen Sitz im Connewitzer Werk II. Quelle: Kristin Lurtz

Warum schaffen das Bauträger nicht?

Auch ein Bauträger in seiner Funktion als professioneller Bauherr, der das von ihm komplett errichtete Bauwerk an den Endkunden weiterverkauft, kostet Geld. Zudem spielen hier Vermarktungskosten eine große Rolle. Aber ich will die Bauträger nicht verteufeln. Wir arbeiten selbst mit zwei in Leipzig ansässigen Bauträgerfirmen seit vielen Jahren gut zusammen. Dennoch ist die Alternative der Baugemeinschaften wichtig – auch für den sozialen Halt eines Viertels.

Wohnparks schützen keine Ortskerne

Bei den Eigenheimen, die in Leipzig Stadthäuser genannt werden, liegt das letzte Selbstnutzer-Projekt für 18 Familien am Lindenauer Hafen schon mehrere Jahre zurück. Weshalb?

Es scheitert an den Grundstücken. Auf dem freien Markt sind die Preise dafür utopisch. Die ersten Pläne zum Lindenauer Hafen entstanden schon 2013 – das war eine andere Zeit. Bei den Flächen brauchen wir die Hilfe der Kommune, wo jetzt allmählich neue Modelle wie die Konzeptvergaben greifen. Allerdings werden auf diesen Flächen dann keine Stadthäuser mehr entstehen.

In Leipzig wurden in den letzten Jahren jeweils nur noch rund 100 Baugrundstücke für Eigenheime und Reihenhäuser verkauft. Dafür entstehen überall im Umland neue Siedlungen. Inzwischen werden in Taucha oder Schkeuditz – gemessen an der Zahl der vorhandenen Einwohner – mehr Wohnungen gebaut als in Leipzig. Was ist daran eigentlich schlimm?

Leipzig verliert so vor allem junge, tatkräftige Familien. Eine ähnliche Abwanderungswelle hatten wir schon mal in den 1990er Jahren: Es war sehr schwer, das wieder zurückzudrehen. Die meisten arbeiten ja weiter in Leipzig, weshalb das Verkehrsaufkommen steigt – mit allen negativen Folgen für die Umwelt. Vor allem werden durch sogenannte Wohnparks am Ortsrand nicht mal die Probleme in den Städten oder Dörfern der Region gelöst. Der Leerstand in den historischen Ortskernen bleibt trotzdem bestehen und wächst weiter. Statt mehrere Generationen unter einem Dach – wie bei unserem aktuellen Baugruppen-Projekt an der Wurzner Straße – gibt es in den Wohnparks oft eine homogene Altersstruktur. Ich bin selbst in einer Siedlung aufgewachsen. Wenn die Kinder groß sind, bleiben dort irgendwann die Senioren unter sich, was vielleicht nicht den persönlichen Wünschen entspricht.

Hoffnung auf neuen Baubürgermeister

Was könnte die Stadt Leipzig tun, um die Abwanderung einzudämmen?

Sie könnte in den nächsten Jahren deutlich mehr Grundstücke für Konzeptvergaben bereitstellen. Flächenreserven sind eigentlich genug da. Nur unternimmt Leipzig bisher nichts gegen Grundstücksspekulationen, weshalb das Bauland nicht zu den bauwilligen Familien gelangt. Andere Städte wie Tübingen sind da viel weiter. Ich erhoffe mir hier einiges vom neuen Baubürgermeister, zumal ihm künftig auch das Liegenschaftsamt zugeordnet wird.

Und welchen Rat haben Sie für die kleineren Gemeinden in der Region?

Um die Ortskerne weiter zu sanieren, sollten Bauinteressenten soweit wie möglich dorthin gelenkt werden. Das ist oft nicht leicht, braucht auch eine Unterstützung mit Förderprogrammen. Ein guter Anfang wären beispielsweise Beraterarchitekten wie sie auch in Leipzig bis vor einigen Jahren von der Stadt den Bauwilligen an die Seite gestellt wurden. Das geschah im Rahmen jener Selbstnutzer-Initiative, aus der 2006 unser Verein hervorging.

Mehr Infos: www.selbstnutzer.de und www.selbstnutzer-ev.de

Von Jens Rometsch