Leipzig

Paddeln und Rudern ist untersagt, auch Bootstouren sind nicht mehr möglich: Ab Montag sinkt der Wasserpegel zahlreicher Flüsse in Leipzig. Grund dafür ist die jährliche Funktionsprobe am Palmengartenwehr, die bis Freitag läuft. Dadurch kommt es zu einer Absenkung des Wasserspiegels in der Weißen Elster, im Elsterflutbett, Pleißeflutbett, Elstermühlgraben und Karl-Heine-Kanal sowie zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Zuflusses der Kleinen Luppe. „Eine Nutzung der genannten Gewässer ist aus Sicherheitsgründen deshalb im gesamten Leipziger Stadtgebiet an diesen Tagen nicht möglich“, teilte die Landestalsperrenverwaltung mit.

Bei dem Test werden die beiden Walzen und die seitlichen Schützanlagen des Wehrs auf ihre Funktionalität hin überprüft. Dafür muss die Wehranlage vollständig geöffnet werden. Zeitweise sei daher auch mit erhöhten Fließgeschwindigkeiten und Strömungen zu rechnen, so die Landestalsperrenverwaltung. Nach Abschluss der Tests soll der Wasserpegel ab Freitag wieder ansteigen und am Abend des Samstag wieder seine ursprüngliche Höhe erreichen.

So läuft die Funktionsprobe ab (Archiv-Video):

Die Tests finden jedes Jahr im November statt. Dabei fischen die Experten auch immer wieder Müll aus dem Elstermühlgraben, wie Bauzäune und Fahrräder.

Das Palmengartenwehr ist ein wichtiger Bestandteil für den Hochwasserschutz der Stadt. Sollte es zu Hochwasser kommen, können aus den Flüssen große Menge Wasser in das Elsterbecken abgeleitet werden. Da das Wehr das Wasser der Weißen Elster aufstaut, wird die Nutzung der kleineren Flüsse für den Bootstourismus in Leipzig erst möglich.

Von nöß