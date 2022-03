Leipzig

Die Ampel-Koalition will bundesweit für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den ÖPNV einführen – als Entlastung für steigende Energie- und Spritpreise. Doch wie das Projekt mit dem Namen „9 für 90“ konkret gestaltet werden soll, bleibt bislang unklar. Vor allem Stammkunden des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) und der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stellen sich die Frage, was aus ihren Monatskarten wird. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte am Freitag, die günstigen Nahverkehrstickets würden auch für Abos gelten. Die Kosten würden dann nicht abgebucht oder erstattet. Doch das genaue Handling bleibt vorerst unklar.

LVB bitten um Geduld

„Wir stellen derzeit ähnliche Fragen wie unsere Kunden in Richtung Politik und sind im Gespräch“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus. Es gebe noch viel Klärungsbedarf – auch wegen der Spontanität des Vorschlags. Der müsse konkretisiert werden und überdies ja noch Bundestag und Bundesrat passieren. Noch nie zuvor habe der Bund eine so kurzfristige und so umfangreiche Nahverkehrsfinanzierung in Aussicht gestellt. Bislang stehe aber weder fest, wann und wie die Finanzierung des 9-Euro-Tickets für Gelegenheits- oder Neukunden erfolgen soll – noch wie man mit den Inhabern von Dauerfahrkarten verfährt. Es brauche dazu auch eine ländereinheitliche Lösung, mahnt Backhaus. „Wir begrüßen insgesamt das positive Signal in Richtung ÖPNV, doch es wäre zum Beispiel einem LVB-Stammkunden schwer zu erklären, wenn er nicht profitiert. Wir werden alles dafür tun, um für unsere Kunden das Bestmögliche herauszuholen.“ Die LVB würden sofort informieren, sobald eine Verfahrensweise feststeht. Bis es soweit ist, bittet Backhaus um Geduld. Alle aktuellen Ideen würden weiter mit der Politik diskutiert – so auch das von der Verkehrsministerkonferenz am Freitag ins Gespräch gebrachte Nulltarif-Ticket.

Millionenschwere Einnahmeausfälle zu erwarten

Indes steht eines bereits fest: Allein für die LVB dürften sich die Einnahmeausfälle durch eine dreimonatige Reduzierung der Monatsticketpreise auf weit über zehn Millionen Euro summieren – selbst wenn man Einnahmen von neun Euro für das verbilligte Monatsticket gegenrechnet. Denn aktuell kosten die Abo-Produkte mit einer Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr für das Leipziger Netz monatlich zwischen 32,02 Euro (Sozialticket) und 66,90 Euro (Premium).

Vertragskunden von großer Bedeutung

Den Großteil der Fahrscheineinnahmen erzielt das Unternehmen mit seinen Vertragskunden. In seinem letzten Nachhaltigkeitsbericht hatten die LVB für das Jahr 2019 die Zahl ihrer Vertragskunden mit 117 787 angegeben. Darunter waren 81 187 klassische Abo-Kunden, der Rest entfiel auf Kunden, die Schülerkarten und Firmenprodukte nutzen. Vor der Pandemie lagen die Linienerlöse der LVB bei 103 Millionen Euro (im Jahr 2019), die 2020 jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf 90 Millionen Euro zurückgegangen waren.

Komplexe Finanzierung

Die LVB finanzieren sich neben ihren Verkaufserlösen aus Bundes-, Landes- und kommunalen Mitteln. Allein die Stadt Leipzig bezuschusste die LVB im vergangenen Jahr über ihre Kommunalholding LVV mit 60,9 Millionen Euro. Für dieses Jahr sieht der Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag die Zahlung von 66,3 Millionen Euro vor.

Von Björn Meine und Klaus Staeubert