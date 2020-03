Leipzig: Was entsteht neben der Kirche am Wilhelm-Leuschner-Platz?

Leipzig

Westlich vom Wilhelm-Leuschner-Platz hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Die Leipziger GRK-Gruppe will dort ein Neubauensemble für gewerbliche Nutzungen errichten, das bis zu einem Drittel auch Wohnungen enthalten kann. Das Investitionsvolumen beträgt etwa 90 Millionen Euro.

Untersuchungen im Boden geplant

Auf Nachfrage teilte Steffen Göpel von der GRK-Gruppe nun mit, dass die jüngsten Aufräumarbeiten und Rodungen vor Ort zur Vorbereitung des Baufeldes dienten. „Auf dem Areal sind Bodenuntersuchungen geplant. Eventuell wollen dort auch Archäologen zum Zuge kommen“, sagte er. Entsprechend der Naturschutz-Vorschriften müsse die Rodung von Gehölzen stets schon vor Beginn der Brutsaison stattfinden.

Zwölf Architekturbüros beteiligt

In Absprache mit der Stadt habe die GRK-Gruppe unlängst einen Architektenwettbewerb für das 5500 Quadratmeter große Baugrundstück gestartet, fuhr Göpel fort. Von den zwölf eingeladenen Büros hätten alle tatsächlich Entwürfe abgegeben. Darunter seien viele klangvolle Namen. So hätten sich aus Leipzig Behzadi+Partner, Fuchshuber Architekten, RKW, klm-Architekten, Langheinrich+Manke sowie Unnewehr Packbauer aus dem Westwerk beteiligt. Aus Frankfurt/Main sei das Großbüro Schneider+Schumacher dabei, aus Hamburg Hadi Teherani, aus Nürnberg Bermuller+Niemeyer sowie aus Berlin Baumschlager Eberle, Eike Becker und Hascher Jehle. Etwa die Hälfte dieser Büros arbeitet weltweit an bedeutenden Plätzen.

Das Warenhaus der Gebrüder Ury am Leipziger Peterssteinweg – nach der Erweiterung durch Meisterarchitekt Emil Franz Hänsel in den Jahren 1913/14. Quelle: Atelier Hermann Walter

Man darf also gespannt sein, welche Ideen sie und ihre kleineren Wettbewerber für das Areal zwischen der modernen Probsteikirche (vom Büro Schulz und Schulz – es ist der größte Kirchen-Neubau in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung) und der Polizeidirektion Leipzig (ein 130 Jahre alter Historismusbau von Hugo Licht) entwickeln.

Standort vom Kaufhaus Ury

Auch dieses Grundstück mit der exakten Bezeichnung Nonnenmühlgasse ist ein wichtiger Platz. Einst stand dort Leipzigs erstes Kaufhaus – eröffnet am 24. März 1896 von den Brüdern Moritz und Julius Ury. Mit großer Auswahl bei kleinen Preisen, Sonderangeboten und zuvorkommender Bedienung war das Warenhaus so erfolgreich, dass 1913/14 ein Umbau samt Erweiterung durch den Meisterarchitekten Emil Franz Hänsel folgte. So wurde es zu einem sechsgeschossigen Prachtbau mit Lichthof, der lange Zeit das größte Kaufhaus in Leipzig blieb.

Das Kaufhaus Ury (links) noch kurz vor der Erweiterung im Jahr 1913/14. Durch den Peterssteinweg war es vom damaligen Königsplatz (ein mit Bäumen umstandenes Oval) getrennt. Quelle: Jens Rometsch

Dennoch wurde es in der Pogromnacht 1938 von Nazis soweit demoliert, dass das Kaufhaus schließen musste und als solches nie wieder öffnen konnte. Die Gründer Moritz und Julius Ury waren schon 1937 gezwungen worden, wegen ihres jüdischen Glaubens aus dem Unternehmen auszuscheiden. Beide verstarben bald darauf im Exil – konkret in der Schweiz beziehungsweise in Frankreich.

Baustart frühestens im Jahr 2021

Für einige Jahre diente das Gebäude noch als Textilmessehaus II mit Blumengroßmarkt und Steueramtsdienststelle. Im Dezember 1943 wurde es in Leipzigs schlimmster Bombennacht komplett zerstört. Danach blieb die Brachfläche jahrzehntelang nur ein Parkplatz.

Die GRK-Gruppe konnte das Grundstück vom Leipziger St. Elisabeth-Krankenhaus erwerben, welches bekanntlich direkt nebenan – am Martin-Luther-Ring – bereits einen Neubau samt Kindertagesstätte errichtet. Laut Göpel ist mit einem Baustart für die etwa 25 .000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche frühestens 2021 zu rechnen: „Wenn alles gut läuft.“

Von Jens Rometsch