Leipzig

Nicht nur Leser Reinhard Beckmann aus Leipzig-Neulindenau sorgt sich um den größten Supermarkt im Westen der Messestadt. „Ich möchte wissen, wer den Real-Markt in Burghausen erworben hat“, schrieb er jetzt an die LVZ-Redaktion.

Die Anfrage ist durchaus begründet. Kaufland, Edeka, Rewe, Globus – seit Monaten schwirren verschiedene Meldungen durch die deutschen Medien, welcher Wettbewerber welchen der bundesweit rund 270 Real-Standorte übernehmen wird. Gesichert ist: Zum 1. Februar 2021 übernimmt Kaufland (gehört wie Lidl zur Schwarz-Gruppe, dem größten Lebensmitteleinzelhändler Europas) 13 Real-Standorte, die alle in den alten Bundesländern liegen. Zeitgleich werden am 31. Januar aber auch acht Real-Märkte geschlossen. Dazu gehören mit Leißling-Weißenfels und Bitterfeld-Wolfen zwei in Ostdeutschland. Ob das ein böses Omen für Burghausen ist?

Burghausen öffnet vorerst weiter wie immer

Real-Sprecher Markus Jablonski versicherte nun auf LVZ-Anfrage, die Zukunft des letzten verbliebenen Standortes in Leipzig sei noch nicht geklärt. „Es bleibt dabei, dass wir uns von allen Märkten bundesweit trennen.“ Eine Schließung des Vollsortimenters in Burghausen sei nicht vorgesehen. Der Standort öffne auch trotz der Corona-Beschränkungen vorerst weiter wie immer.

Eine Verkäuferin vor Ort erzählte ebenfalls, die Belegschaft wisse noch nicht, welcher Käufer in Burghausen zum Zuge kommen soll. Es gebe bislang auch keine Kündigungen. „Wir hoffen alle das Beste.“

Kaufland darf bis zu 92 Filialen übernehmen

Die wirtschaftlich angeschlagene Handelskette Real war bis Juni 2020 eine Tochter der Metro-Gruppe. Dann wurde sie samt 34 000 Mitarbeitern vom russischen Finanzinvestor SCP übernommen. Dieser hatte zuvor angekündigt, die allermeisten Supermärkte weiterverkaufen zu wollen. Am 22. Dezember wurde die Übernahme von bis zu 92 Filialen durch die Schwarz-Gruppe und von 24 Filialen durch Globus von den Wettbewerbsbehörden genehmigt.

Zur Übernahme von 72 Filialen durch Edeka steht die Entscheidung des Bundeskartellamtes noch aus. Ein kleinerer Teil der Häuser soll auch an andere regionale Wettbewerber gehen. Bis Mitte 2022 will Real den Verkaufsprozess abschließen und dabei bis zu 30 unrentable Märkte schließen.

Standort in Grünau bereits 2016 aufgegeben

Bereits am 30. September 2016 hatte in Leipzig ein anderer Real-Markt die Segel streichen müssen. Er befand sich mit 9500 Quadratmetern (davon 6855 Quadratmeter Verkaufsfläche) im Grünauer Allee-Center. Für die 80 Mitarbeiter wurden ein Sozialplan und ein Interessenausgleich verhandelt, einige in andere Filialen übernommen. Auf einer der beiden Real-Etagen im Allee-Center öffnete später ein Rewe-Center mit 3300 Quadratmetern.

Von Jens Rometsch