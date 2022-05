Leipzig

„Achtung! Lebloser Taucher unter Wasser“ – Sofort macht sich ein Rettungsschwimmer bereit, ins Wasser zu gehen. Jetzt gilt es keine Zeit zu verlieren, und trotzdem bedacht zu agieren. Der Taucher befindet sich in drei Metern Tiefe, als erstes muss er an die Wasseroberfläche gebracht werden. Währenddessen eilen bereits zwei weitere Rettungskräfte zur Unterstützung ins Wasser.

Was wie ein Kampf um Leben und Tod aussieht, ist in diesem Fall zum Glück nur eine Übung. Doch kommt es tatsächlich zu einem Unglück, müssen die Rettungsschwimmer wissen, was zu tun ist.

Verschiedene Szenarien werden geübt

Am Samstag probten die Wasserwacht Leipzig-Stadt und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bezirk Leipzig am Kulkwitzer See deshalb gemeinsam den Ernstfall. Im Fokus standen dabei verschiedene Szenarien: Wie koordiniere ich Rettungseinsätze über Funk? Welche Manöver kann ich mit unterschiedlichen Bootstypen fahren? Wie leiste ich vor Ort die medizinische Notfallversorgung und reanimiere eine Person? Wie setze ich Rettungsmittel richtig ein? Und eben: Was ist beim Umgang mit verunglückten Tauchern zu beachten?

Auch wenn der verunglückte Taucher an Land gebracht wurde, sind noch einige Dinge zu beachten. Quelle: Andre Kempner

Mehr Taucher in den Seen

„Da in den Gewässern im Leipziger Neuseenland immer mehr Taucher unterwegs sind, nimmt dieses Thema an Bedeutung zu“, erklärt Thomas Ulrich von der DLRG, der als Fachbereichsleiter Wasserrettungsdienst den Übungstag mit koordiniert. Denn zum einen ist dieser Aspekt kein Teil der klassischen Rettungsschwimmerausbildung. Und zum anderen stellt sich die Rettung von Tauchern deutlich komplexer als bei Schwimmern dar.

Da ist zum Beispiel der Umgang mit der Tauchausrüstung. Um unter Wasser zu bleiben, trägt jeder Taucher Bleigewichte an seinem Anzug. Um den Taucher im Notfall an die Oberfläche zu bringen, müssen diese gefunden und abgeworfen werden. Und für mehr Auftrieb anschließend noch über ein Ventil Luft in den Tauchanzug gepumpt werden. An Land ist später darauf zu achten, den Tauchcomputer und die Tiefenanzeige für weitere Ermittlungen und die medizinische Behandlung des Patienten zu sichern.

Zur Galerie So lief die gemeinsame Rettungsübung von DLRG und Wasserwacht

Wasserretter arbeiten alle ehrenamtlich

Die ganzen Griffe zu kennen und automatisch anzuwenden, erfordert Zeit und Übung. Doch dafür sind Tage wie diese da. „Eigentlich müssten wir solche großen Aktionen viel öfter machen“, betont Yannik Niebuhr, Ehrenamtskoordinator beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). Allein: Es fehlen die Kapazitäten. Bei den Wasserrettern läuft alles ehrenamtlich, Personalmangel ist auch hier ein großes Thema.

Besonderes Rettungsmittel aus Israel

Ein paar Meter weiter probt eine andere Gruppe den richtigen Umgang mit Rettungsmitteln. Ins Auge sticht hier sofort ein überdimensionales Stand-Up-Paddle-Board. Zu zweit fahren die Rettungsschwimmer damit auf den See hinaus – und haben auf dem Board sogar noch genügend Platz, um einen Verunglückten liegend zu transportieren und schon während der Fahrt mit Rettungsmaßnahmen zu beginnen. „Dieses Gefährt ist ein Hassake“, erklärt Ulrich und deutet dabei auf das Board, auf dem zwei Rettungsschwimmer gerade eine Person aus dem Wasser ziehen. „Das gibt es nur zweimal in Deutschland. Eines hat uns der Bürgermeister von Tel-Aviv im Zuge eines Austausches mit Rettungswachen in Israel geschenkt.“

Zwei Rettungsschwimmer ziehen vom Hassake aus eine Person aus dem Wasser. Quelle: Andre Kempner

Selbstüberschätzung ist größte Gefahr beim Baden

Als größte Gefahr beim Baden in Seen sehen Niebuhr und Ulrich die Selbstüberschätzung. Denn anders als im Meer, sei am See das Ufer immer in Sichtweite. „Da denken sich die Leute dann: Das sind doch nur ein paar Meter“, erklärt Ulrich. Niebuhr ergänzt: „Alkoholkonsum und die schlechten Schwimmfähigkeiten von vielen Kindern und Jugendlichen sind in diesem Zusammenhang ebenfalls ein Problem.“

Bei wie vielen Notfällen Wasserwacht und DLRG im Leipziger Neuseenland pro Saison im Einsatz sind, lässt sich nicht exakt beziffern. „Es sind rund 100 Erste-Hilfe-Fälle und eine Handvoll Rettungseinsätze“, schätzt Niebuhr. Die Einsätze, die durch Präventionsmaßnahmen verhindert werden, würden jedoch nicht in der Statistik auftauchen.

Von Simon Ecker