Leipzig

Er ist 30 Meter hoch und steht derzeit noch in der Gemeinde Limbach. Der Leipziger Weihnachtsbaum wird am Mittwoch gefällt und anschließend am Donnerstagmorgen um 7 Uhr auf dem Marktplatz aufgestellt. Dann wird die Tanne schließlich in ihre Verankerung auf dem Marktplatz gehievt. In den darauffolgenden Tagen schmücken die Aufbauarbeiter der Stadt dann den Baum.

Probeleuchten in zwei Wochen

Insgesamt 600 rote und goldene Kugeln hängen dann an seinen Ästen. 3000 LED-Lichter sorgen für die entsprechende Beleuchtung. Ein erstes Probeleuchten ist von der Stadt am Donnerstag, 21. November, um 16.30 Uhr geplant. In der Woche darauf startet dann vom 26. November an der Leipziger Weihnachtsmarkt mit der feierlichen Eröffnung (17 Uhr).

Ausgesucht hat den Weihnachtsbaum der Forstbetrieb Jacob, der ihn am Mittwoch auch fällen wird. Die Forstarbeiter kürzen dann die fünf Tonnen schwere Fichte auf eine Länge von knapp 25 Meter, um sie für den Transport fertig zu machen.

Fünf Tonnen schwer und 70 Jahre alt

Auch dieses Jahr war die Suche nach einem geeigneten Baum schwer, vermeldet die Stadt Leipzig in einer Pressemitteilung. Viele Fichten leiden unter der extremen Trockenheit oder Borkenkäfern und sind deshalb nicht dafür geeignet mehrere Monate auf dem Marktplatz zu stehen. Fündig wurde die Stadt dennoch. Und zwar in einem Vorgarten in Buchwald (Vogtlandkreis). 70 Jahre stand dort eine Fichte. Jetzt wurde sie ihren Besitzern schlichtweg zu groß. Ihre Wurzeln beschädigen die Mauern der anliegenden Häuser. Außerdem droht der Baum wegen seiner Höhe umzukippen.

Diese Fichte zieht am morgigen Donnerstag auf den Leipziger Markt um. 70 Jahre stand sie in einem Vorgarten im Vogtland. Jetzt wird sie der neue Leipziger Weihnachtsbaum. Quelle: Stadt Leipzig

Bis zum Jahreswechsel steht der Baum an seinem Platz. Danach wird er am 3. Januar ein zweites Mal gefällt und zu Nutzholz zersägt. Übrigens: Nachdem in den vergangenen Jahren die angebotenen Baumspenden allesamt leider zu klein waren, hat die Stadt in diesem Jahr auf einen entsprechenden Aufruf verzichtet.

Von hem