Leipzig

Das „Sandmännchen und seine Freunde“ sind nun komplett – alle auf einer Tasse. Trotz der Absage des Leipziger Weihnachtsmarkts gibt es auch in diesem Jahr einen neuen Kinderpunschbecher. Am Mittwoch teilte das Marktamt mit, welches Motiv in diesem Jahr die Tassen ziert, und lüftete damit eines der bestgehüteten Geheimnisse der Stadt.

Auf dem sechsten und letzten Becher der beliebten Serie sind das Sandmännchen und die anderen Serienstars, darunter Herr Fuchs, Frau Elster und Pittiplatsch, vereint. Neu dabei sind Plumps und das kleine gelbe Küken. Die bei Sammlern heiß begehrten Tassen waren in den Vorjahren stets rasend schnell vergriffen. Mit dem Komplett-Motiv dürfte das in diesem Jahr kaum anders sein.

Plumps und das kleine gelbe Küken sind die neuen Stars auf der Kinderpunschtasse. Quelle: Marktamt Leipzig

Verkauf online und auf dem Markt – zu günstigeren Preisen

Wie das Marktamt informiert, erfolgt der Verkauf zweigleisig – online und zu etwas günstigeren Preisen in einem Vor-Ort-Stand vor dem Alten Rathaus. Ab 1. Dezember öffnet eine Bude auf dem Markt an der Rolltreppe, täglich von 11 bis 17 Uhr. „Es wird verkauft, solange der Vorrat reicht“, heißt es aus dem Marktamt. An dem Stand können zu „kleinen Preisen“ auch die Bäume aus der Dekoration der dann abgebauten Weihnachtsmarktstände des Marktbereiches erworben werden. In den Vorjahren waren diese nach Abschluss des Marktes verschenkt worden.

Online erfolgt der Verkauf über die Shops von Käthe Wohlfahrt (www.kaethe-wohlfahrt.com) und des RBB (www.rbb-online-shop.de). Die gesamte Edition aus sechs Tassen kann auch als Komplettserie erworben werden, die in einem dekorativ-verpackten Set erhältlich ist – ebenfalls, solange der Vorrat reicht. In den Vorjahren kosteten die Tassen online 9,95 Euro.

Auch normale Weihnachtsmarkttasse erhältlich

„Bereits im letzten Jahr wurden die Stückzahlen der Kindertassen deutlich erhöht, es wurden einige Editionen der Vorjahre nachgeordert. Die große Nachfrage konnte erstmals – auch durch den Online-Versand – befriedigt werden. Einige Tassen wanderten sogar wieder ins Lager“, berichtete ein Marktamtssprecher.

Auch die normale Weihnachtsmarkttasse ist in dem Stand erhältlich. „Nur 10.000 Stück wurden neu produziert, da die 2020er-Version noch weitestgehend unbenutzt vorhanden ist“, lässt das Marktamt wissen Die 2021er-Tasse, die ebenfalls wie der Kinderpunschbecher 0,2 Liter fasst, kommt im weihnachtlichen Grün daher und verweist im Innenaufdruck auf das 100-jährige Jubiläum der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung.

Von nöß