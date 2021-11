Leipzig

Das „Sandmännchen und seine Freunde“ sind komplett – alle vereint auf einer Tasse. Am Mittwoch vergangener Woche lüftete das Leipziger Marktamt eines der bestgehüteten Geheimnisse der Stadt und gab bekannt, welches Motiv in diesem Jahr die beliebten Kinderpunschbecher ziert, um die in den letzten Jahren ein regelrechter Hype entstand. Trotz der Absage des Weihnachtsmarkts gibt es auch in diesem Jahr wieder eine neue Tasse. Diese kann bereits seit vergangenem Mittwoch online erworben werden. Am 1. Dezember um 11 Uhr startet in einer Bude auf dem Markt der Vor-Ort-Verkauf.

Zu sehen sind auf der sechsten und letzten Tasse der Sandmännchen-Serie alle Serienstars, darunter Herr Fuchs, Frau Elster und Pittiplatsch. Neu dabei sind Plumps und das kleine gelbe Küken, die bisher noch auf keiner Tasse zu sehen waren. Die bei Sammlern heiß begehrten Becher waren in den Vorjahren schnell vergriffen und erzielten bei Ebay-Auktionen teils Preise von 60 Euro und mehr. Bei dem Komplett-Motiv soll das in diesem Jahr anders sein: „Alleine in Leipzig haben wir 15.000 Tassen vorrätig, die in den Verkauf gehen“, sagte Marktamtsleiter Walter Ebert der LVZ. Insgesamt wurden rund 25.000 Exemplare produziert. „Das sollte reichen, um die Nachfrage abzudecken.“

Verkauf online und auf dem Markt – zu günstigeren Preisen

Der Verkauf erfolgt zweigleisig. Er startete zunächst in den beiden Online-Shops von Käthe Wohlfahrt (www.kaethe-wohlfahrt.com) und des RBB (www.rbb-online-shop.de) zu einem Preis von 9,95 Euro, zuzüglich Versand. Die Hälfte sparen können Fans im Vor-Ort-Verkauf vor dem Alten Rathaus – dort kostet die Tasse nur fünf Euro, wie das Marktamt auf LVZ-Anfrage mitteilte.

Für Fans gibt es die gesamte Edition aus sechs Tassen auch als Komplettserie, ausschließlich online für rund 55 Euro. Quelle: Marktamt Leipzig

Für den Verkauf öffnet extra eine Bude auf dem Markt an der Rolltreppe, täglich von 11 bis 17 Uhr. Die Warteschlangen sollen mit Gittern in geordnete Bahnen gelenkt werden, damit kein Gedränge entsteht. An dem Stand können zu „kleinen Preisen“, so heißt es aus dem Marktamt, auch die Bäume aus der Dekoration der dann abgebauten Weihnachtsmarktstände des Marktbereiches erworben werden. In den Vorjahren waren diese nach Abschluss des Marktes verschenkt worden.

Auch neue Weihnachtsmarkttasse erhältlich

Nach dem Hype der Vorjahre waren bereits im letzten Jahr die Stückzahlen der Kindertassen deutlich erhöht worden. „Es wurden auch einige Editionen der Vorjahre nachgeordert. Die große Nachfrage konnte erstmals – auch durch den Online-Versand – befriedigt werden. Einige Tassen wanderten sogar wieder ins Lager“, berichtete ein Marktamtssprecher.

Auch die normale Weihnachtsmarkttasse gibt es in diesem Jahr in einer neuen Variante, die ebenfalls an dem Stand erhältlich ist „Nur 10.000 Stück wurden neu produziert, da die 2020er-Version noch weitestgehend unbenutzt vorhanden ist“, lässt das Marktamt wissen Die Tasse, die ebenfalls wie der Kinderpunschbecher 0,2 Liter fasst, kommt im weihnachtlichen Grün daher und verweist im Innenaufdruck auf das 100-jährige Jubiläum der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung.

Auch nächstes Jahr soll es eine Kindertasse geben

Dass es auch im nächsten Jahr eine neue Kinderpunsch-Tasse geben wird, ist so gut wie sicher. Was darauf zu sehen sein wird, steht aber noch nicht fest. Ein Sandmännchen-Motiv wird es nicht mehr sein: Nach sechs Teilen ist die Tassenserie zu der beliebten Kindersendung beendet.

Von Robert Nößler