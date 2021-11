Leipzig

Leipzig hält an seinem Weihnachtsmarkt fest, der am 23. November beginnen soll – allerdings ohne Glühwein. Am Konzept wird nach LVZ-Informationen weiter gefeilt. Zu Details will sich die Stadtverwaltung am Nachmittag äußern. Hintergrund: Michael Kretschmer (CDU), der sächsische Ministerpräsident, hatte angesichts einer drastischen Zunahme von Corona-Neuinfektionen die Absage von Weihnachtsmärkten gefordert.

Diese lässt die seit Montag geltende sächsische Corona-Schutzverordnung trotz hoher Infektionszahlen aber ausdrücklich zu, wenn auch mit Einschränkungen. So müssen die Märkte in Flanier- und Verweilbereiche eingeteilt sein. Im Flanierbereich könnte unter anderem auf Kontakterfassung, 3G-Regelung und Maskenpflicht verzichtet werden. In den Verweilbereichen entfallen die Einschränkungen, wenn sich nicht mehr als 1000 Personen zur gleichen Zeit in dem Bereich aufhalten.

Stadt fürchtet Millionenschaden bei Weihnachtsmarkt-Absage

Die Stadt hatte darauf verwiesen, dass für eine Absage jegliche rechtliche Grundlage fehlt. Befürchtet wird, dass Regressforderungen und Millionenschäden entstehen könnten, wenn die Kommune den Weihnachtsmarkt absagt. Der Aufbau der Buden hat bereits begonnen, auch die Tanne steht bereits.

Im Vorjahr hatte die Stadt den Weihnachtsmarkt vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen zunächst deutlich verkleinert. Nicht erlaubt waren Stände, an denen Glühwein, Bratwürste oder andere herzhafte Gastronomie angeboten wird. Letztlich wurde der Weihnachtsmarkt 2020 dann aber doch abgesagt.

