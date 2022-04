Leipzig

Der Auto-Ring um die Leipziger Innenstadt öffnet sich immer mehr für Radfahrer. Auf dem westlichen Teil können sie nun schon nahezu durchgängig auf einem eigenen, sicheren Streifen nach Süden fahren. Nach dem Teilabschnitt von der Bose- zur Gottschedstraße, der schon Ende März medienwirksam eingerichtet wurde, setzten Bauleute die Markierungsarbeiten auf dem Ring am Montag in Richtung Rudolphstraße fort. Der Abschnitt sei seit Montagnachmittag für Radfahrende nutzbar, hieß es aus dem Verkehrs- und Tiebauamt auf Anfrage der LVZ.

Autos fahren nur noch einspurig und stehen im Stau

Damit steht Kraftfahrzeugen fortan von der Bosestraße bis zur Rudolphstraße nur noch eine von bisher zwei Fahrspuren zur Verfügung. Die Auswirkungen auf den Kfz-Verkehr folgten promt. Zur Rushhour herrschte gleich am Montag Stau auf dem gesamten westlichen Ring. Kurz nach 16 Uhr reihte sich Auto an Auto von der Rudolphstraße bis zur Industrie- und Handelskammer.

Die Markierungen zwischen der Rudolphstraße und der großen Kreuzung mit der Karl-Tauchnitz-Straße würden laut Verkehrs- und Tiefbauamt ebenfalls noch in dieser Woche erfolgen. Geplant ist ferner, den Radweg später über die große Kreuzung hinweg bis in Harkortstraße zu verlängern. Dort will das Rathaus wie auf dem westlichen Ring die rechte der beiden Fahrspuren im kommenden Jahr bis zur Dufourstraße für den Radverkehr reservieren.

Auf diesen Abschnitten des Innenstadrings werden für Radfahrer eigene, sichere Spuren eingerichtet, die zulasten des Autoverkehrs gehen (orange). Die Radfahrstreifen auf dem westlichen Teil (Martin-Luther- und Dittrichring) entstehen gerade. Zwischen Augustplatz und Roßplatz ist noch in diesem Jahr, vom Hauptbahnhof bis zum Goerdelerring voraussichtlich ab nächstem Jahr ein Radweg auf dem Ring geplant. Die Zahlen geben an, wie viele Kraftfahrzeuge und Radfahrer die verschiedenen Abschnitte des Rings im Durchschnitt jeden Tag nutzen. Quelle: Stadt Leipzig/GoogleEarth

Radspuren bekommen im Mai grünen Fahrbahnbelag

Auf dem Innenstadtring gehen die Markierungsarbeiten für Radfahrstreifen dann nach den Osterfeiertagen weiter. Auf der gegenüberliegenden Seite des eben entstandenen Radfahrstreifens wird dann auch vom Neuen Rathaus bis zum Museum in der „Runden Ecke“ eine Kfz-Spur für den Radverkehr abgetrennt. „Bei entsprechenden Witterungsbedingungen und Verfügbarkeit des Personals der ausführenden Baufirma ist die Fertigstellung der gesamten Weißmarkierung für Ende April geplant“, hieß es aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt. Im Mai soll dann der Fahrbahnbelag auf den neuen Radfahrstreifen zusätzlich noch grün eingefärbt werden.

Von Klaus Staeubert