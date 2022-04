Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die aktuellen Einschränkungen:

Am Hallischen Tor: Die Einfahrt zum Hallischen Tor wird am Dienstag gesperrt. Das Parkhaus der Höfe am Brühl ist dann bis zum 31. Mai nur über die Goethestraße und den Brühl erreichbar. Die Sperrung im Bereich Richard-Wagner-Straße ist erforderlich, weil dort Arbeiten an einer Telekommunikationsleitung stattfinden.

Lützner Straße: Ebenfalls ab Dienstag ist die stadtauswärtige Richtungsfahrbahn der Lützner Straße zwischen Engert- und Saalfelder Straße gesperrt. Bis zum 22. April führt eine Umleitung über die Merseburger Straße, Schomburgkstraße und Plautstraße. Für Lastkraftwagen ist der Bereich ab Merseburger Straße unpassierbar.

Shakespearestraße: Der Knoten Lößniger Straße ist vom 19. bis zum 22. April voll gesperrt. Am 21. April wird eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Kohlenstraße eingerichtet, die bis zum 16. Mai bestehen bleibt.

Wundtstraße (Bundesstraße 2): Zwischen Richard-Lehmann-Straße und Goethesteig finden ab Dienstag Baumschnittarbeiten statt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Deshalb kommt es im zweispurigen Bereich bis zum 29. April jeweils zwischen 9 und 14 Uhr zu Fahrbahneinengungen.

Gerichtsweg/Prager Straße: Wegen Gleisbauarbeiten werden dort ab Dienstag stadtauswärts jeweils von 22 bis 5 Uhr die Fahrspuren reduziert. Die Arbeiten dauern bis zum 22. April. Engelsdorfer Straße: Dort sollten Autofahrer vom 19. bis zum 22. April eine Fahrbahneinengung einplanen. Der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren.

