Leipzig: Weniger Fahrraddiebstähle im vergangenen Jahr

Fahrradbesitzerinnen und -besitzer haben in Leipzig an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, ihr Rad registrieren zu lassen. So bietet zum Beispiel der ADFC regelmäßig Registrierungsaktionen an. Die nächste findet am 24. August von 14 bis 18 Uhr im Umweltinformationszentrum in der Prager Straße statt. Die Registrierung kann auch bei der Polizei Leipzig oder dem Bürgerdienst erfolgen. Der Service wird nach einer Anmeldung unter der Telefonnummer 0341/6594888 in der Holzhäuser Straße 72 in Leipzig vorgenommen.