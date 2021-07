Leipzig

Für Leipzig und das Umland warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagnachmittag vor starken Gewittern. Zwischen 14 und 15 Uhr sei in der Messestadt sowie in den Kreisen Leipzig und Nordsachsen mit Starkregen und Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Durch Platzregen seien Verkehrsbehinderungen möglich.

Mehr zum Thema: Bei Gewitter ab in den faradayschen Käfig

Den ganzen Nachmittag über besteht in Sachsen das Risiko von Schauern und örtlichen Gewittern, so der DWD. Erst gegen Abend gibt es einige Auflockerungen und die Schauer lassen nach. Die Nacht zum Dienstag bleibt trocken bei bewölktem Himmel.Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad in tieferen Lagen und 19 bis 23 Grad im Bergland. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 13 Grad.

Stabiles Sommer-Wetter nicht in Sicht

Der Sommer bleibt in Deutschland unbeständig. „Ein beständiges Hochdruckgebiet über Deutschland ist nicht in Sicht“, so DWD-Meteorologe Simon Trippler. Am Dienstag ziehen von West nach Ost viele Wolken durch, die weiterhin Schauer, aber auch kräftige Gewitter und Unwettergefahr mitbringen können. Die Temperaturen liegen häufig bei 25 bis 30 Grad, nach dem Regen kühlt es auf 18 bis 24 Grad ab.

Wenn sich das Regenband verabschiedet hat, lockert die Bewölkung im Westen wieder auf. Viel Sonnenschein gibt es den ganzen Tag über aber nur im äußersten Osten und Südosten der Republik. In den anderen Landesteilen bleibt es wechselhaft, auch in den kommenden Tagen.

Von nöß/dpa