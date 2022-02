Leipzig

Nach dem frühlingshaften Wochenstart mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen wird das Wetter in den nächsten Tagen ungemütlich. Ein Sturmtief zieht über Deutschland und wird auch Leipzig treffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwettervorwarnung für Donnerstag ausgesprochen.

Bereits am Mittwoch werden in ganz Sachsen stürmische Böen erwartet, in den Hochlagen Sturmböen – auf dem Fichtelberg könnten demnach sogar schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern auftreten. In der Nacht zu Donnerstag zieht dann ein Orkantief auf – es werden Windstärken von bis zu 110 Stundenkilometern erwartet.

„Den Raum Leipzig wird das Orkantief gegen 3 Uhr erreichen“, so Cathleen Hickmann von der DWD-Station in Leipzig. Auch Schauer und Gewitter sind angekündigt. Die größte Gefahr besteht nach Angaben des DWD am Donnerstagnachmittag, erst am Abend soll der Wind wieder abflauen.

Auch am Wochenende bleibt es windig

Bis Sonntag soll das Wetter unbeständig und vor allem sehr windig bleiben. Nach einem „Durchatmen am Freitag“ könnte es besonders in der Nacht zu Samstag noch einmal richtig stürmisch werden. Wie sich die Wetterlage bis dahin entwickelt, ist derzeit aber noch nicht abzusehen. Fest steht aber: Es bleibt windig und auch mit Schauern muss im Verlauf des Wochenendes immer wieder gerechnet werden. Dabei bleibt es für die Jahreszeit ungewöhnlich mild – die Temperaturen klettern am Sonntag sogar auf elf Grad, nachts fallen die Werte nicht unter fünf Grad. Ein Wintereinbruch ist auch in der kommenden Woche erstmal nicht in Sicht.

Von LVZ/lg