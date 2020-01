Vor 30 Jahren in Leipzig: Wie eine gefälschte Wahl den Runden Tisch zum Parlament machte

Leipzig

Friedrich Magirius, seit 1995 Superintendent i.R., hat wieder mal ein „spannendes Jahr“ vor sich. Am 26. Juni wird er 90. „Das muss gefeiert werden, allein schon wegen der großen Familie“, sagt er rüstig und mit geistiger Frische in seinem Haus in Lindenthal. Spannende Jahre hat der Zeitzeuge der Geschichte viele erlebt. Beispielsweise 1990: „Nach dem Herbst 89, der uns alle in Atem hielt, gab es keine Zeit für Ruhe und Besinnung.“

Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube und Stadtpräsident Friedrich Magirius im Mai 1990. Quelle: Peter Krebs

Kirchenmann wird zum Politiker

Der Kirchenmann Magirius war auf einmal ein Mann der kommunalen Politik geworden. Vertreter der alten und der neuen Parteien und der oppositionellen Gruppen hatten ihn gefragt: „Sind Sie bereit, die Leitung des Runden Tischs der Stadt zu übernehmen?“ – „Ich habe in meinem Leben oft ja gesagt, also auch damals …“ So übernahm Magirius als Moderator vor allem Verantwortung bei der demokratischen Umgestaltung, einer seiner Stellvertreter am Runden Tisch war Hans-Jürgen Sievers, Pfarrer der Reformierten Kirche, der im vergangenen Jahr verstorben ist.

Der Runde Tisch wandelt sich

„Der Runde Tisch übte keinerlei parlamentarische oder Regierungsfunktion aus, seine Empfehlungen sollten jedoch vom Rat der Stadt Berücksichtigung finden“, erinnert sich Magirius an die eigentliche Aufgabe des von ihm geleiteten Gremiums. Sehr schnell, so musste er zur Kenntnis nehmen, wurde jedoch aus dem „zu berücksichtigen“ die Formulierung „sind auszuführen“.

Wahlbetrug – Stadtverordnetenversammlung löst sich auf

Am 26. Januar 1990 waren die Stadtverordneten zur Sitzung geladen. Die politische Situation in der Stadt war brisant. Die Bezirksstaatsanwalt hatte über Ermittlungen in Sachen des Wahlbetrugs bei der Kommunalwahl im Mai 1989 informiert, Oberbürgermeister Seidel die Wahlmanipulation eingestanden, laufende Ermittlungsverfahren wurden erweitert.

Die Stadtverordneten wollten sich trotz fehlender Legitimation der Verantwortung stellen. In einem Erinnerungsbericht von Pfarrer Sievers über jenen Tag im Stadtparlament heißt es: „Der Stadtratverordnete Bernhard Knupp, von Beruf Rechtsanwalt, erst Mitglied der SED, inzwischen parteilos, plädierte auf der Sitzung energisch für die Auflösung der Stadtverordnetenversammlung. Man wäre nicht durch eine ordentliche Wahl legitimiert, hätte also kein Recht auf Entscheidungen. Augenzeugen berichteten, dass bei dieser Sitzung alles durcheinander ging, eine ordentliche Diskussion nicht mehr möglich war und die Abgeordnetenversammlung sich schließlich auflöste.“

Von Knupp wurde erst nach seinem Tod 1994 bekannt, dass er als IM in Diensten der Stasi stand. Sievers: „Die Frage, ob seine Forderung nach Auflösung der Stadtverordnetenversammlung wirklich seine private Meinung war oder er in einem höheren Auftrag Unruhe stiften sollte, konnte nicht geklärt werden.“

Die LVZ berichtete über die Selbstauflösung der Stadtverordnetenversammlung. Quelle: LVZ-Archiv

Einzigartige Stellung in der Noch-DDR

Wie auch immer: Das Geschehen verschaffte dem Runden Tisch der Stadt Leipzig eine in der Noch-DDR einzigartige Stellung. Man war kein Kontrollorgan mehr, sondern bekam eine parlamentarische Funktion. In die Satzung des Runden Tischs wurde der Satz eingefügt: „Nach Auflösung der Stadtverordnetenversammlung nimmt der Runde Tisch alle legislativen Aufgaben bis zur Kommunalwahl wahr.“ Kommissionen, die die Ämter berieten, wurden gebildet, hauptamtliche Stadträte berufen, zum Beispiel Wolfgang Tiefensee, der für die Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“ am Runden Tisch saß.

Runder Tisch regierte bis Mai 1990

Der Runde Tisch regierte unter Magirius’ Leitung bis zum 6. Mai 1990. Dann fand die Kommunalwahl statt. Der SPD-Spitzenkandidat hieß Hinrich Lehmann-Grube. Der Oberstadtdirektor aus Hannover war, um Oberbürgermeister werden zu können, nach Leipzig gezogen und DDR-Bürger geworden. Superintendent Magirius blieb, was in Kirchenkreisen auch kritisch gesehen wurde, ehrenamtlich in der Politik, er kandidierte bei der Wahl als Einzelperson und wurde Leipzigs erster und einziger Stadtpräsident. Das Amt gab es bis 1994. Dann wurde es in Sachsen von der Biedenkopf-Regierung abgeschafft.

Von Thomas Mayer