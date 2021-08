Leipzig

Leipzigs Radfahrer erobern sich den Ring zurück. Doch es ist verdammt eng: Die Markierung des Radfahrstreifens auf dem Dittrichring, die an der Käthe-Kollwitz-Straße beginnt, hört an einer sehr engen Stelle im Kurvenbereich nahe der Haltestelle vor der Gottschedstraße auf. Einige reden sogar von einer „Fahrradfalle“. Spätestens an der Gottschedstraße landen die Radfahrerinnen und Radfahrer im sogenannten Mischverkehr, falls sie weiter in Richtung Bundesverwaltungsgericht wollen. „Mir ist das zu gefährlich, ich fahre dort selten, nehme lieber den etwas weiteren Weg über die Ampel und durch die City“, sagt Erik Bergmann (41), der auf seinem Arbeitsweg die City durchquert.

Für viele ist der Abschnitt dennoch wie ein Stück Freiheit. Motto: Leipzigs Radfahrer erobern sich den Ring zurück – seit April 2021 hat die Stadt einen ersten Abschnitt mit Fahrradstreifen markiert und setzt dabei ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen (OVG) um, das einer Klage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Leipzig stattgegeben hatte. Das besagt, dass Radfahrverbote in bestimmten Bereichen des Ringes unzulässig sind und die Verbotsschilder daher weg müssen. Doch bei vielen bleibt ein mulmiges Gefühl, wenn sie sich nun von der Gottschedstraße ohne markierten Radstreifen in den fließenden Verkehr einreihen müssen.

Poller oder Leitboys gefordert

Der Stadtbezirksbeirat Mitte hat deshalb im Rat beantragt, dass der bereits markierte Streifen auf dem Dittrichring durch Poller oder Leitboys gesichert und vor allem fortgeführt wird. Das prüft die Stadt derzeit – zwischen Gottschedstraße und Rudolphstraße. Um das umzusetzen, ist allerdings eine Fahrspurreduzierung ab Höhe Bosestraße erforderlich, heißt es im Verkehrs- und Tiefbauamt. Dabei soll vor allem verhindert werden, dass sich Autos und LKW an der Kreuzung Dittrichring/Käthe-Kollwitz-Straße stauen, Straßenbahnen behindert und gar querende Fußgänger und Radfahrer gefährden.

Geplant ist, an der vorgelagerten Ampelanlage am Goerdelerring die Grünphase für den linksabbiegenden Kfz-Verkehr aus Richtung Hauptbahnhof zu reduzieren. Zu diesem Zweck läuft derzeit ein Verkehrstest – allerdings versuchen derzeit viele Autofahrer durch die Baustelle Leuschnerplatz/Martin-Luther-Ring das Areal möglichst weiträumig zu umfahren. „Im positiven Fall haben wir Ende September Ergebnisse“, sagt Leipzigs Fahrradbeauftragter Christoph Waack auf LVZ-Nachfrage. Funktioniert das alles, dann soll als nächster Schritt der Radfahrstreifen bis zur Höhe Rudolphstraße fortgeführt werden. Gleichzeitig wird in der Gegenrichtung die Einrichtung eines Radfahrstreifens zwischen Lotterstraße und „Runder Ecke“ geprüft. Wann die Markierung erfolgen kann, ist derzeit allerdings offen.

So geht es vor dem Hauptbahnhof weiter

Fußgänger und Radfahrer kommen sich vorm Leipziger Hauptbahnhof in die Quere. Die Stadt prüft nun mehrere Varianten, um eine Autospur als Fahrradspur umzuwidmen. Quelle: André Kempner

Wenig angenehm ist der für Radfahrer freigegebene Fußweg am Hauptbahnhof, wo zu Stoßzeiten bei vielen Passanten Kollisionen nahezu programmiert sind, wenn jemand unachtsam ist. „Da diskutieren wir gerade verschiedene Varianten, wie wir das Problem lösen können“, sagt Waack. Das sei aber sehr komplex, weil die Straßenverkehrsbehörde bereits im Bereich der Brandenburger Straße in den Autoverkehr eingreifen muss, sollte eine Spur vor dem Hauptbahnhof als Radfahrstreifen ausgebaut werden. Doch Autos kommen auch aus Richtung Augustusplatz. „Wir müssen verhindern, dass es zu ewig langen Rückstaus in der Brandenburger Straße kommt.“ Es solle aber eine angemessene Lösung her, um den Radverkehr von dort bis hin zur inneren Jahnallee zu führen.

Für Radfahrer ist der Gehweg vor dem Hauptbahnhof in Leipzig freigegeben. Quelle: André Kempner

Ein Problem sind dabei auch die abbiegenden Straßenbahnen in die Kurt- Schumacher-Straße hinein sowie die Querung der Gerberstraße. „Das ist ein Knackpunkt“. Überall müssen Lichtsignalanlagen angepasst werden. Vorm ehemaligen Landratsamt am Tröndlinring wird der Gehweg sehr schmal, was allerdings Radfahrer nicht hindert, diesen verbotenerweise zu nutzen. „Es läuft wohl darauf hinaus, eine Fahrspur für Autos zu reduzieren“, meint Waack. Vor der Reformierten Kirche gibt es dann wieder einen Radweg. Wann das alles umgesetzt wird, ist derzeit offen. Waack: „Wir arbeiten aber daran.“ Möglich werde dies, weil der Autoverkehr auf dem Ring in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen hat.

Am Gewandhaus wird eine Fahrspur reduziert

Ebenfalls geplant wird derzeit der Abschnitt zwischen Augustusplatz bis hin zum Leuschnerplatz. Dort soll in südlicher Richtung vorbei am Gewandhaus ein Radweg entstehen, dafür eine Fahrspur für Autos weg, die laut Amt für den Verkehrsfluss schon jetzt nicht von großer Bedeutung ist. „Das realisieren wir gemeinsam mit dem geplanten Umbau der Haltestelle durch die Leipziger Verkehrsbetriebe.“ Wahrscheinlich 2022. Auf der anderen Seite ist indes vorerst kein Radfahrstreifen geplant, weil vor dem Radisson Blu Hotel Autos halten müssen und die Radler jenen entlang am Ring-Café und der dortigen Bebauung nutzen können. Das wurde vom Gericht auch nicht beanstandet, heißt es im Rathaus. Waack: „Es geht einfach darum, entlang des Ringes ein Angebot für Radfahrer zu schaffen.“

Anders als vom ADFC und anderen Umweltverbänden gefordert, plant die Stadt keineswegs, den kompletten Ring für Radfahrer freizugeben und überall entsprechende Radfahrstreifen zu markieren. Geprüft wird zunächst, wie sichere und vielleicht auch komfortable Lösungen möglich sind und wie es am besten gelingt, kritische Punkte zu entschärfen. So gibt es auch vor dem Höfen am Brühl entlang der Richard-Wagner-Straße einen gut ausgebauten Radweg, der allerdings noch nicht ganz durchgängig ist.

