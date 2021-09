Leipzig

Es ist als stadtgeschichtliches Juwel eigentlich in jedem Reiseführer erwähnt. Doch seit Anfang 2019 ist das Traditionsrestaurant „Zum Arabischen Coffe Baum“ in der Kleinen Fleischergasse, zu dem auch ein Kaffee-Museum gehört, dicht. Eigentümer des Gebäudes ist die Stadt, die es sanieren muss, seit das langjährige Betreiberehepaar Steffen zum Jahresende 2018 in den Ruhestand ging.

Mit einem Wechsel der Betreiber entfällt der Bestandsschutz. Brandschutz, Lüftung, Sanitärtechnik und Hygiene – vieles muss gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorschriften verbessert werden. Das sollte eigentlich höchstens zwei Jahre dauern. Doch bislang war im Gebäude, das eines der ältesten Café-Restaurants Europas und zumindest das älteste in Deutschland beherbergt, noch kein Handwerker zwecks Sanierung zugange. Das liegt zum einen an der Finanzierung, da die Stadt Mittel aus der Gästetaxe, die für Übernachtungen in Leipziger Hotels und Pensionen erhoben wird, für die anstehenden Reparaturen verwenden wollte. Doch die war wegen Corona ausgesetzt.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (links) übergibt Bürgermeisterin Skadi Jennicke einen Fördermittelbescheid über eine Million Euro. Die Kosten der Sanierung werden mit drei Millionen Euro angegeben. Quelle: André Kempner

Hausschwamm bei Bauuntersuchung entdeckt

Im Gebäude wurden indes weitere Bauuntersuchungen durchgeführt. „Dabei haben wir Hausschwamm entdeckt, die Bauarbeiter werden dadurch aufwändiger und auch teurer“, erklärt Ansgar Scholz, Sachgebietsleiter Bauinvestitionen im Kulturamt. „Das wird ohnehin eine komplizierte Baustelle, da das Gebäude sehr verwinkelt ist.“ Die Kosten werden inzwischen mit etwa drei Millionen Euro angegeben.

Fördermittel aus dem SED-Vermögen

Die Bauarbeiten sollen nun im Jahr 2022 beginnen. Und zumindest ein Teil der Finanzierung ist gesichert. Der Freistaat Sachsen steuert für den ersten Bauabschnitt Fördermittel in Höhe von einer Million Euro bei, die aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR stammen, die die ostdeutschen Länder und Berlin erhalten. Jenes SED-Vermögen, wie es oft genannt wird, ist für Investitionen im Bereich der Erinnerungskultur und Gedenkstätten, des Tourismus oder der sächsischen Museumslandschaft vorgesehen.

Ministerin: Sachsen und Kaffee gehören zusammen

Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hat am Donnerstag nun die Fördermittelzusage an Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) übergeben. „Sachsen und Kaffee gehören zusammen“, betonte Klepsch. Und: „Das Museum bewahrt und vermittelt Objekte aus 300 Jahren Kulturgeschichte des Kaffees.“ Die seien derzeit gut verpackt im Depot des Stadtgeschichtlichen Museums untergebracht. „Wir mussten Baufreiheit schaffen, Führungen sind auf einer Baustelle nicht möglich“, sagte Anselm Hartinger, der Direktor des Museums.

„Aufgrund der belegten Besuche Augusts des Starken ist der Coffee Baum auch mit der Geschichte der Landeshauptstadt verbunden und zeigt die Bedeutung der Messestadt Leipzig als wichtiges Schaufenster der sächsischen Kultur“, ergänzte Kulturbürgermeisterin Jennicke. Immerhin: Das Gebäude wurde 1556 erstmals erwähnt.

Zur Galerie Das „Haus zum Arabischen Coffe Baum“ in Leipzig ist seit 2019 geschlossen. 2022 soll das städtische Gebäude endlich saniert werden. Die Wiedereröffnung ist für 2023 geplant.

Wiedereröffnung für 2023 geplant

Geplant sei, dass der „Coffe Baum“ – zweifelsohne eine der Sehenswürdigkeiten Leipzigs – 2023 wieder öffnen kann. Voraussetzung ist, dass der Stadtrat den Planungs- und Baubeschluss bestätigt und die restlichen Mittel bereitstellt. Auch die Fassade wird saniert, hieß es. Eine Pächtersuche laufe parallel, so Jennicke. Bauherr ist das Amt für Gebäudemanagement der Stadt Leipzig. Das Gebäude „Zum Arabischen Coffe Baum“ wurde letztmalig in den 1990-er Jahren saniert und instandgesetzt.

Von Mathias Orbeck