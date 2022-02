Leipzig: Wie geht es weiter mit dem Freiheits- und Einheitsdenkmal?

Leipzig

Leipzig hat einen Bürgerrat. Das Gremium hat am Wochenende seine Arbeit aufgenommen. Die 40 Mitglieder haben Standorte für ein mögliches Freiheits- und Einheitsdenkmal sondiert (die LVZ berichtete). Die Suche ist Teil eines neuen Anlaufs für das Projekt, das 2014 schon einmal gescheitert war. Der aus mehreren Generationen und Stadtteilen rekrutierte Bürgerrat soll nun für die nötige Verankerung in der Bevölkerung sorgen.

Was soll das Denkmal bewirken?

Was aber passiert mit den Ergebnissen seiner Arbeit? Wie geht es weiter, wer befasst sich mit der Gestaltung – und vor allem: Was soll ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in der Stadt der Friedlichen Revolution eigentlich bewirken? Mit diesen Fragen befasst sich der nächste LVZ-Talk – am Donnerstag, dem 10. Februar, ab 19 Uhr, in der LVZ-Kuppel.

Podium und Live-Fragen

Alle zentralen Fragen zum weiteren Ablauf werden zu Beginn des Talks erläutert. In einem Podium diskutieren danach Dr. Anna Kaminsky (Bundes­stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), Dr. Michael Parak (Verein Gegen Vergessen Für Demokratie), Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) über die Frage, welche Aufgabe das neue Denkmal haben soll. Zu dieser Frage können sich im Anschluss an die Debatte auch die Leipzigerinnen und Leipziger äußern – bis zu 50 von ihnen können das live vor Ort tun, sofern es die Infektionslage zulässt. Alle anderen können Fragen vorab stellen – per E-Mail unter newsdesk@lvz.de (Betreff: LVZ-Talk), bei Facebook oder via Twitter unter dem Hashtag #LVZTalk. Der LVZ-Talk wird im Internet auf LVZ.de live gestreamt.

Für Live-Besuch ist eine Anmeldung nötig

Anmeldung zum Live-Besuch beim Talk ab sofort unter https://aktion.lvz.de/umfrage/lvztalk

Von bm