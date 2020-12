Leipzig

Haustiere gehören, für die meisten, richtig zur Familie. Wenn es ihnen schlecht geht, wird es emotional. Aber was ist, wenn sie in Corona-Zeiten krank werden? Welche Regelungen gelten in Tierarztpraxen und -kliniken? Ein Überblick.

Eine Begleitung darf mit ins Behandlungszimmer

In der Tagesklinik für Kleintiere von Volker Jähnig in Schönefeld arbeitet ein Team aus Ärzten und Tiermedizinischen Fachangestellten. In dem Neubau gibt es vier Behandlungszimmer und ein Lüftungssystem für ausreichend Frischluft. „Wir haben das damals schon eingebaut, jetzt nützt es uns umso mehr“, erklärt Jähnig. Deshalb darf jetzt auch ein Angehöriger mit ins Behandlungszimmer kommen – die Tiere sind ruhiger, wenn ein Vertrauter dabei ist. Im Warteraum wurde die Kapazität von zwölf auf vier Personen begrenzt. Im gesamten Gebäude gilt strenge Maskenpflicht. Und Volker Jähnig bietet Videosprechstunden an.

Uni-Kleintierklinik bereitet Videosprechstunde vor

In der Kleintierklinik der Universität Leipzig werden an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr tierärztliche Notfälle behandelt. Auch hier gelten überall Maskenpflicht und Abstandsgebot. Pro Haustier darf eine Person als Begleitung dabei sein, aber nicht bei der Behandlung selbst. Derzeit bereiten die Mitarbeiter die Einrichtung einer Videosprechstunde vor.

Disziplin lässt nach

In der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis von Isabel Göpner und Silke Schroth in Reudnitz ist wenig Platz. Es gibt einen zweigeteilten Warteraum, der für Abstand sorgt. Die Patienten sollen pünktlich sein, damit es nicht zu voll wird. „Im Frühjahr waren die Leute sehr vorbildlich“, sagt Schroth. „Jetzt merken wir aber, dass sie sich nicht immer streng an Maskenpflicht und Abstandsregeln halten.“

Im Zweifel eine Einzelfallentscheidung

Bei den Reudnitzer Tierärztinnen, wie auch in den meisten anderen Leipziger Praxen, müssen Termine telefonisch vereinbart werden müssen. „Wir wollen Kontakte so gut es geht minimieren“, betont die Tierärtin Silke Schroth. „Deswegen wollen wir, dass die Angehörigen im besten Fall nicht ins Behandlungszimmer reingehen. Wir entscheiden im Einzelfall, wenn es Tierbesitzer und Tier nicht zu zumuten ist und lassen dann eine Person mit genügend Abstand in den Raum.“

Von Kathleen Retzar