Leipzig

Wenn Kai (6) am 18. August das erste Mal in die Schule geht, ist der Ranzen gepackt: die Federmappe mit den funkelnagelneuen Buntstiften, ein Basteltäschchen und sogar schon die erste Lesefibel. Hinzu kommen dann, wenn der Schulalltag beginnt, natürlich noch eine Vesperbox und etwas zu trinken. Leer wiegt Kais Schultasche mit dem schicken Rennauto auf der Klappe rund ein Kilo, doch da wird noch einiges hinzukommen. „Früher hieß eine Faustregel mal, die Schultasche darf nicht mehr als ein Zehntel des Körpergewichtes wiegen“, sagt Kinderorthopäde Thomas Langanke aus Markkleeberg. Er hält diese Zahl für veraltet. „Das basiert auf einer Studie aus dem Ersten Weltkrieg“, sagt er. „Es ging um Soldaten, die täglich 29 Kilometer laufen.“ Das sei bei Kindern in Kais Alter definitiv nicht mehr der Fall: „Eine Schultasche von 15 bis 20 Prozent des Körpergewichtes ist vollkommen in Ordnung.“

Kai (6) ist bereit für seinen ersten Schultag. Quelle: André Kempner

Bücher in der Schule lassen

Kais Vater Klaus Hauschild muss sich also keine Gedanken machen, auch nicht wenn der Ranzen drei Kilo wiegt. Dennoch kennt er die elterlichen Sorgen um das Gewicht des Schulranzens gut, seine große Tochter besucht bereits die vierte Klasse. „Mit den meisten Lehrern haben sich Lösungen gefunden, sodass die Kinder die Bücher in der Schule lassen können“, erzählt der Vater aus dem Alltag. „Die Bücher ständig hin und her zu schleppen ist ja wirklich purer Unsinn.“ Das sähen inzwischen auch die meisten Lehrer so, sagt Hausschild. Roman Schulz, Pressesprecher des Landesamtes für Schule und Bildung in Leipzig, kann das bestätigen. Ob abwechselnder Bücherdienst oder Schränke in der Schule, „die Schulen machen da ganz verschiedene Angebote“, berichtet er. Einen anderen Aspekt möchte Schulz aber gerne in der Verantwortung der Eltern lassen: „Der Schulranzen muss jeden Tag mit Bedacht gepackt werden, er ist keine Transportbox für unnützes Zeug“.

Was in den Schulranzen hinein muss, sollte jeden Tag neu gecheckt werden – und zwar ohne Hektik. Quelle: André Kempner

Packen ohne Hektik

Nicht benötigte Bücher und Turnzeug raus, neue Vesperbox und frisches Wasser hinein – „beim Packen sollen die Eltern helfen und jede Hektik vermeiden“, so die Empfehlung von Schulz. Er empfiehlt, die Schultasche spätestens am Vorabend für den neuen Schultag vorzubereiten, so kann überflüssig herum getragener Ballast vermieden werden. Kais große Schwester übernimmt das bereits eigenständig – weitestgehend: „An ihre Schultasche darf ich nicht mehr ran“, lacht der Vater. Deswegen würde da sicher auch der ein oder andere Bastelkram unnötig im Ranzen liegen.

Das andere Problem

Halb so wild, findet Thomas Langanke. „Wichtig ist es, dass die schweren Sachen rückennah und die leichteren weiter vorne gepackt werden“, sagt er. Der Orthopäde empfiehlt außerdem eine Mischung zwischen herkömmlichem Ranzen und Rucksack, mit einem ergonomischen Rückenpolster. Von Umhängetaschen rät er ab. Es stimme, dass zu hohes Gewicht auf dem Rücken die Muskulatur der kleinen Kinder überlasten könne, aber bei einem stabilen und breiten Gurt sei das bei den aktuellen Schulwegen nicht das eigentliche Problem. „Viel mehr Sorgen macht mir, dass die Kinder sich viel zu wenig bewegen. Sie werden in die Schule gefahren, spielen am PC und sitzen eigentlich den ganzen Tag. Die Muskeln bilden sich nicht richtig aus und können dann auch eine Schultasche nicht tragen“.

Von Anna Flora Schade