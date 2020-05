Eine Bombe, die keine ist: So verlief die Ausgrabung in Leipzig

Leipzig

Es gibt Dinge, die können noch so schwere Folgen haben, sie lassen sich einfach nicht kalkulieren. Krankheiten gehören dazu, oder Terroranschläge.

Manchmal ist es ein Stück Metall, das tief unter der Erde liegt und vielleicht nur eine alte Gaspulle ist. Das aber, genauso gut, eine Fliegerbombe sein könnte, die plötzlich für eine ganze Innenstadt zur Bedrohung wird.

Als Delitzscher Spezialisten Anfang der Woche an der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs den Boden untersuchten, stießen sie auf ein solches Metallteil. Die Firma wird regelmäßig auf Baustellen bestellt. Sie durchleuchtet dann die Erde, bevor sie aufgebaggert wird, mit Ultraschall nach Altlasten. Hier, in der Brandenburger Straße, legte man gerade das Abwasserrohr einer neuen Wohnsiedlung an.

Zwei längliche Objekte, in etwa vier Metern Tiefe

Meistens finden die Delitzscher im Boden alten Schrott, Rohre, einen verrosteten Zaun. Diesmal entdeckten sie auf ihren Sonarbildern, in etwa vier Metern Tiefe, zwei längliche Objekte, die ihnen verdächtig vorkamen. Und so beschieden sie der Stadt: Das, da unten in der Erde, könnten zwei Fliegerbomben sein.

Zur Galerie Ein vermeintlicher Bombenfund am Leipziger Hauptbahnhof entpuppte sich als alter Brunnen. Bei Grabungen stießen Kampfmittel-Experten auf ein historisches Wassersystem.

Mit dieser Einschätzung kam am Montagnachmittag in Leipzig eine Reaktionskette in Gang, die es, mit einem solchen Aufwand, bei noch keinem Bombenverdacht gegeben hat. Aber als sich am Freitagmorgen, die vermeintlichen Bomben als ein alter Brunnen herausstellten, wirkte das alles fast ein wenig überflüssig.

War das, was hier ab Dienstag geschah, sogar ein bisschen zu viel der Aufregung? Oder war es genau richtig?

Das Technische Hilfswerk stellte in einer Messehalle Betten auf

Es begann damit, dass die Stadtverwaltung ausrechnete, wie viele Menschen bei einer möglichen Evakuierung ihr Haus verlassen müssten. Bei einem üblichen Umkreis von einem Kilometer, der bei solchen Funden gesperrt wird, kam man, mittels des Melderegisters, auf 18.400 Menschen. Das waren so viele wie nie zuvor bei einer Bombenräumung.

Man richtete, noch am Dienstag, einen Krisenstab ein. Darin befanden sich, neben städtischen Experten, auch Vertreter der Bahn, denn im Falle eines Bombenfunds würde man den gesamten Hauptbahnhof sperren müssen. Wer in den folgenden Tagen im Internet einen ICE von Leipzig nach Berlin buchen wollte, bekam eine Warnmeldung wegen Bombenverdachts angezeigt.

Im Krisenstab war auch ein Vertreter des Gesundheitsamts dabei, um zu klären, wie man den Menschen aus Pflegeheimen und den vielen alten Bewohnern, etwa aus dem Wintergartenhochhaus, aus ihren Wohnungen helfen würde. Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe kamen dazu und versprachen, bei einer Evakuierung, ein Straßenbahn-Shuttle einzurichten, mit dem Bürger in Notunterkünfte fahren würden.

Und die Leitung der Neuen Messe bot an, dass diese Tram zu ihnen fahren könnte: In zwei Messehallen würden zweitausend Menschen unter Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen unterkommen. Das Technische Hilfswerk begann da bereits damit, Feldbetten auf das Gelände zu fahren und aufzustellen.

Neue Sonarbilder erhärteten den Verdacht auf zwei Fliegerbomben

Leipzig sah nun einer Evakuierung von einer Größenordnung entgegen, wie es sie seit dem Zweiten Weltkriegs nicht gegeben hatte. Und, nur um sicherzugehen, gab man eine erneute Bodenuntersuchung in Auftrag. Man durchleuchtete abermals die fragliche Stelle. Und nach diesen, neuen Ultraschallbildern stand für den Krisenstab fest: Wir haben es hier, höchstwahrscheinlich, mit zwei Bomben zu tun. „Wir gehen nicht mehr von 50/50 aus”, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Donnerstag gegenüber der LVZ, „wir haben jetzt eine klare Tendenz.“

Jetzt begann erst die eigentliche Aufregung. Die Evakuierung war vorbereitet und man verabredete sich für Freitagmorgen zur Ausgrabung der möglichen Bomben. Die Stadt ließ Kitas und Schulen im Umkreis schließen, damit später nicht Eltern in den Bannkreis fahren mussten. Und sie bat Anwohner, den Freitag möglichst nicht zu Hause zu verbringen.

Mit Containern wurde die Fundstelle abgesichert. Quelle: Jan Woitas/dpa

Und die Feuerwehr errichtete, am Donnerstagabend, einen Schutzwall auf der Brandenburger Straße: Vier weiße Container, jeweils bestückt mit Kanistern von 20.000 Litern Wasser, würden eine mögliche Druckwelle von der Innenstadt abhalten.

Viel Schlamm und seltsame Metallbrocken

In der Morgensonne des beginnenden Freitags fuhr ein Bagger auf der Brandenburger Straße hin und her. Er brachte Erde und türmte sie, in Richtung des Fernbus-Terminals, zu einem weiteren Schutzwall auf. Und dann begann es: Unter den Augen von sechs Experten, samt Leipziger Feuerwehr und den Delitzscher Bodenuntersuchern, hob eine Schaufel den Boden aus, Meter für Meter.

So eine Bombenausgrabung ist dann weniger spektakulär, als man vielleicht denken würde. Es ließ sich beobachten, wie die Erde, die in der Baggerschaufel nach oben kam, immer schlammiger wurde. Und einer, auf dessen orangener Warnweste „Kampfmittelsuche” stand, ein Mann mit tätowierten Armen und Piercings, begann seltsam geformte, verrostete Metallteile aus dem Schlick zu ziehen.

Lagen hier etwa gar keine Bomben? Waren die rostigen Brocken im Schlamm ein Anzeichen, dass die verdächtigen Metallteile etwas völlig anderes waren, etwas völlig, ja: unverdächtiges?

Container und Schutzwall, wie eine überflüssige Kulisse

Irgendwann schaltete der Baggerfahrer sein Fahrzeug aus. Und der Mann mit den tätowierten Armen griff sich einen Spaten und stieg an einer Leiter selbst in die Grube hinab. Die letzten Zentimeter vor einer alten Bombe, so hatte es die Feuerwehr vorher erklärt, müssen mit größter Vorsicht ausgegraben werden. Und daher eben auch: per Hand.

Man konnte als Reporter in diese Grube, über die sich nun sechs Männer beugten, nicht selbst hineingucken. Aber man sah, als die Männer plötzlich gleichzeitig zurücktraten, dass in ihren Blicken Erleichterung lag.

Es dauerte wenige Minuten, da hatte an der Grube am Leipziger Hauptbahnhof eine Nachricht die Runde gemacht: Das da unten, wussten plötzlich alle, das sind gar keine Bomben. Sondern bloß ein alter Brunnen. Die tonnenschweren Container, der Erdwall, die abgesperrten Straßen – all das wirkte nun nicht mehr wie Schutzmaßnahmen, sondern eher wie eine überflüssige Kulisse.

„Das Vorgehen war absolut gerechtfertigt“

Als Andreas Rößler, der Einsatzleiter der Feuerwehr, vor die Kameras trat, sagte er: „Keine Kampfmittel im Herzen von Leipzig, das ist die gute Nachricht des Tages. Aber es hatten alle Zeichen darauf hingedeutet, dass es sich um ein Kampfmittel handelt, deshalb war das Vorgehen auch absolut gerechtfertigt.”

Der Einsatzleiter Rößler sagte noch einen Satz: „Wir haben aktuell besondere Zeiten, die auch besondere Vorbereitungen erfordern – deshalb brauchten wir die Zeit.”

Die Fundstelle des mutmaßlichen Blindgängers von einer Drohne aufgenommen. Quelle: Jan Woitas/dpa

Natürlich ist es, einerseits, in Corona-Zeiten noch viel schwieriger, eine Innenstadt zu evakuieren. Wie soll man, in einer überfüllten Turnhalle, die Kontaktbeschränkungen einhalten? Wie verhindert man, dass in der Evakuierungsstraßenbahn nicht ein Infizierter sitzt und alle anderen ansteckt? Um all das musste sich in Leipzig nun niemand sorgen.

Eine Stadt übt sich in Gelassenheit

Es ist aber, andererseits, um eine zweite Frage ziemlich still. Eine Frage, die man im Zusammenhang mit Corona in diesen Tagen schon häufiger gehört hat: War die ganze Aufregung um ein Risiko, das niemand kalkulieren konnte, vielleicht etwas zu groß? War das alles, wie manche in diesen Tagen die Virus-Schutzmaßnahmen bezeichnen, gar Panikmache?

Davon ist aber, bei aller Aufregung, nirgends die Rede. Während der Krise in einer Krise, inmitten von möglichen Bomben und Viren, beweist sich eine Stadt vor allem eine Fähigkeit: Gelassenheit.

Von Josa Mania-Schlegel