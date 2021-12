Leipzig

Allmählich kommt Licht in die Vorgänge, die sich bei Kriegsende an der Merseburger Straße in Höhe der Brücke über den Elster-Saale-Kanal abgespielt haben. Nach einem LVZ-Aufruf haben sich zahlreiche Zeitzeugen der damaligen Ereignisse gemeldet. Wie berichtet, sollen an dieser Stelle im April 1945 mehrere Lasterladungen mit Munition, Panzerfäusten und Infanteriewaffen in den Kanal gekippt worden sein. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersuchen dies inzwischen und haben die Merseburger Straße aus Sicherheitsgründen zehn Wochen lang von Montag bis Donnerstag jeweils von 5 bis 15 Uhr gesperrt.

Zeitzeugen: Amerikaner haben Waffen abgekippt

Ursprünglich hieß es, dass flüchtende Wehrmachtseinheiten die tödliche Fracht von der Brücke in den Kanal gekippt haben sollen. Doch viele Zeitzeugen berichten, dass dies damals häufig von den einrückenden Amerikanern praktiziert wurde. „Ich habe damals gesehen, wie die Amerikaner deutscher Munition und Handfeuerwaffen an der Landauer Brücke in das Elsterflutbett gekippt haben“, berichtete der heute 87-jährige Wolfgang Noack aus Wiederitzsch. „Das war an der nördlichen Seite am ersten Bogen unter der Bücke, wenn man vom Schützenhof kommt.“

Auch der Schkeuditzer Wolfgang Tröger hat das beobachtet. „Drei Tage bevor die Russen zu uns nach Schkeuditz kamen, haben die Amerikaner in der ausgebaggerten Luppe im Bereich der Autobahn A 14 drei bis vier Laster voller deutsche Munition und Waffen ins Wasser gekippt“, so der heute 89-Jährige.

Gestützt wird dies auch von dem Militärhistoriker Jürgen Möller, der über ein Dutzend Bücher über das Kriegsende in Mitteldeutschland geschrieben hat. „Die Amerikaner haben damals ein Land übernommen, das voller Waffen und Munition war“, fasst er seine umfangreichen Recherchen zusammen. „Die haben sich in Feindesland befunden und mit Sabotage gerechnet und deshalb Waffen ins Wasser geworfen.“

Historiker entdeckt brisante Dokumente

Der gebürtige Gothaer, der 35 Jahre lang Berufsoffizier in der NVA und in der Bundeswehr war, hat im Verlag Rockstuhl auch ein Buch mit dem Titel „Die letzte Schlacht, Leipzig 1945“ (ISBN: 978-3-86777-687-5) publiziert, das auf über 300 Seiten die Vorgänge in Leipzig schildert und dabei auch das Gebiet rund um die jetzt gesperrte Brücke über den Elster-Saale-Kanal beleuchtet. Dort habe sich ein Munitionslager der Wehrmacht befunden, zitiert er in diesem Buch aus einem Journal der einrückenden 2. US-Infanterie-Division. Dies sei offenbar eine Art mobiles Lager gewesen, wie sie die Wehrmacht üblicherweise als Nachschubbasis an Orten angelegt habe, in denen heftige Kämpfe erwartet wurden. Dieses „teilweise zerstörte Lager mit Dynamit, Panzerfäusten und Granatzündern“ – so das alte US-Journal – sei schon am Morgen des 18. April entdeckt worden. Um 20.10 Uhr habe dann eine amerikanische Einheit an die Regiments-Kampfgruppe des 23. US-Infanterie-Regiments schriftlich gemeldet: „Munitionsdepot Rückmarsdorf – haben 30 bis 40 Tonen Gewehrmunition gefunden, einschließlich Holzgeschosse und 60 Tonnen Schießpulver. Sie lagern an zwei Plätzen entlang der Straße und am Kanal.“

Möller schließt nicht aus, dass es diese Waffen- und Munitionsbestände gewesen sein könnten, die die Amerikaner in den Elster-Saale-Kanal geworfen haben. „Aber es gibt dafür keinen justiziablen Beleg“, betont der Historiker. Aber wenn ausgewiesene Experten wie die des Kampmittelbeseitigungsdienstes zehn Wochen für die Bergung veranschlagen, „dann hat das seine Gründe“. Möller: „Das machen die nicht einfach so.“

„Die Wehrmacht hatte damals keine Zeit“

Dass die deutsche Wehrmacht Waffen und Munition in den Kanal geworfen habe, um sie dem Zugriff der Amerikaner zu entziehen, hält er für „mehr als unwahrscheinlich“. Dafür hätten die Wehrmachtseinheiten damals keine Zeit gehabt. Auch die These, dass es sich um die Vernichtung von Prototypen einer neuen Panzerfaust-Generation gehandelt haben könnte, die in dieser Zeit im Leipziger Werk der Hugo Schneider AG (HASAG) entwickelt worden war, hält er für sehr unwahrscheinlich. „Solche Entwicklungen wurden damals zerstört“, sagt er. Viel wichtiger als Prototypen seien ohnehin die Konstruktionszeichnungen gewesen. „Die Entsorgung von erbeuteten Waffen und Munition in Gewässern durch die Amerikaner“ sei dagegen üblich gewesen, „um sie einem weiteren Zugriff zu entziehen“.

