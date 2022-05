Leipzig: Wie viel Platz braucht das Zukunftszentrum im Matthäikirchhof?

Leipzig

Der Stadtrat von Plauen hat in dieser Woche einer gemeinsamen Bewerbung mit Leipzig zugestimmt. Fast zeitgleich kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, dass der Standort-Wettbewerb um das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ im Sommer starten und noch in diesem Jahr entschieden werden soll. Dies wirft nun einige Fragen für die Gestaltung des Leipziger Matthäikirchhofs auf.

Bekanntlich dürfen sich bei der Ausschreibung nur ostdeutsche Städte (ohne Berlin) bewerben. Allein für den Bau der Gebäude stellt der Bund 200 bis 220 Millionen Euro zur Verfügung. Falls die Bewerbung aus Sachsen erfolgreich ist, will die Stadt Leipzig ihre Teile im Matthäikirchhof unterbringen. Die Gelegenheit wäre günstig: Schließlich soll das seit Jahrzehnten weitgehend ungenutzte Areal ohnehin gerade neu gestaltet und wiederbelebt werden.

Ein Drittel für Freiheitsforum und Archiv

Jedoch hatte der Stadtrat im November 2020 beschlossen, wie die künftige Nutzung der 1,9 Hektar großen City-Fläche in etwa aussehen soll. Demnach würden maximal ein Drittel des gesamten Grundstücks einem „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ vorbehalten bleiben. Ein wichtiges Element dieses Forums wäre das zentrale Stasi-Aktenarchiv für den Freistaat Sachsen. Außerdem soll etwa ein Drittel des Grundstücks nicht bebaut werden, um Platz für attraktive Freiräume zu schaffen. Das letzte Drittel bleibt für Wohnungen, Kleingewerbe und öffentlich zugängliche Nutzungen wie Bildung, Kultur, Wissenschaft, Gastronomie.

Ob die Plattenbauten aus DDR-Zeiten für die Neugestaltung des Matthäikirchhofs abgerissen werden, soll ein städtebaulicher Wettbewerb im Jahr 2023 klären. Quelle: André Kempner

Im vergangenen Monat legte der Stadtrat weitgehend einmütig (mit Ausnahme der AfD-Fraktion) fest, dass sich Leipzig in Zusammenarbeit mit Plauen und anderen Partnern um das Zukunftszentrum des Bundes bewerben wird. Als Vorzugsstandort gilt der Matthäikirchhof. Nur zu welchem Nutzungsdrittel die dafür notwendigen Bauten zählen sollen, das blieb vorerst ungeklärt.

Zwar hatte das Kulturdezernat rechtzeitig einen Verwaltungsstandpunkt eingereicht, um die bisherige Beschlusslage aufzuweichen. „Um eine erfolgreiche Bewerbung um den Standort für das Zukunftszentrum zu ermöglichen, wird die Festlegung, dass maximal ein Drittel der Fläche des Plangebietes für das Forum für Freiheit und Bürgerrechte planerisch vorzubereiten sind, aufgehoben“, hieß es da. Doch die Ratsfraktionen wollten keinen Blankoscheck für die Einschränkung anderer Belange in dem früheren Kirchhof ausstellen. Schließlich wünschen sich die Bürger laut Befragungen dort vor allem „einen offenen Ort mit vielfältigen Nutzungen“.

Verwaltungsansinnen fallengelassen

Der Verwaltungsstandpunkt kam daher gar nicht erst zur Abstimmung. Vielmehr setzte sich ein Antrag der Grünen durch, der Vorschläge von SPD und CDU aufnahm – ergänzt um eine Protokollnotiz der Linken, dass auch Standorte außerhalb der City mit guter ÖPNV-Anbindung für das Zukunftszentrum zu prüfen sind – wie Grünau, Paunsdorf, Schönefeld oder Gohlis-Nord.

Auf LVZ-Nachfrage bestätigte das Kulturdezernat soeben, dass „derzeit noch offen“ sei, ob ein eventuelles Zukunftszentrum zu jenem Grundstücksdrittel gehören würde, welches für das „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ samt Stasi-Aktenarchiv reserviert ist. Dem Vernehmen nach will die Verwaltung zu dieser Frage eine neue Vorlage erstellen. Vielleicht gibt es aber auch schon nächste Woche mehr Erkenntnisse. Denn am Donnerstag, dem 12. Mai, laden Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und seine Verwaltung zur öffentlichen Info-Veranstaltung über den Matthäikirchhof ein. Beginn ist um 18.30 Uhr im Kupfersaal, Kupfergasse 2.

Von Jens Rometsch